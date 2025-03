Preminuo pjevač koji je stvorio hitove generacije i utjecao na mnoge glazbenike

D'Wayne Wiggins, pjevač, gitarist i suosnivač legendarne R&B grupe Tony! Toni! Toné!, preminuo je u 65. godini života. Vijest o njegovoj smrti objavila je njegova obitelj putem društvenih mreža, navodeći da je preminuo okružen obitelji i voljenima nakon jednogodišnje borbe s rakom mokraćnog mjehura. Wiggins je ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni, ne samo kao član Tony! Toni! Toné!, već i kao mentor i producent brojnim mladim glazbenicima.

D'Wayne Wiggins osnovao je Tony! Toni! Toné! 1986. godine u Oaklandu, Kalifornija, zajedno sa svojim polubratom Raphaelom Saadiqom (rođenim kao Charles Ray Wiggins) i rođakom Timothyjem Christianom Rileyjem. Grupa je brzo postala prepoznatljiva po svom jedinstvenom zvuku koji je spajao R&B, funk, soul, gospel i elemente tada popularnog New Jack Swinga. Debitantski singl "One Night Stand" objavili su 1987., a godinu kasnije uslijedio je album "Who?" s hitom "Little Walter".

Pravu slavu grupa je doživjela s albumom "The Revival" iz 1990. godine, na kojem se nalazio i njihov najveći hit, "Feels Good". Pjesma je dospjela na vrh Billboardove R&B ljestvice i deveto mjesto na Hot 100 ljestvici. Tony! Toni! Toné! postali su jedni od predvodnika New Jack Swing pokreta, kombinirajući tradicionalne žanrove s modernim produkcijskim tehnikama i plesnim ritmovima. Album "Sons of Soul" iz 1993. godine smatra se jednim od ključnih albuma R&B glazbe devedesetih. Sadržavao je hitove poput "If I Had No Loot" i "Anniversary", te je dosegao 24. mjesto na Billboard 200 ljestvici. Njihov posljednji studijski album, "House of Music", objavljen je 1996. godine i također je postigao platinastu nakladu.

GALERIJA: Sandi Cenov svojim hitovima rasplesao publiku u Tvornici: Evo kako je bilo na koncertu

Nakon raspada originalne postave Tony! Toni! Toné! 1996. godine (iako su Wiggins i Riley nastavili nastupati pod tim imenom do 2018.), D'Wayne Wiggins posvetio se mentorstvu i produkciji mladih talenata. Osnovao je tvrtku Grass Roots Entertainment i otvorio studio House of Music u svom domu, koji je postao inkubator za nove zvijezde.

Kroz njegov studio prošli su i s njim surađivali brojni danas poznati izvođači, uključujući Destiny's Child, Keyshiju Cole, H.E.R. i Aliciu Keys. Wiggins je bio poznat po svojoj sposobnosti prepoznavanja talenta i pružanju podrške mladim glazbenicima u razvoju njihovih karijera. Također je surađivao na albumu Alicie Keys, "The Diary of Alicia Keys", producirajući pjesmu "If I Was Your Woman"/"Walk on By".

Originalna postava Tony! Toni! Toné! nakratko se okupila 2019. godine za jednokratni koncert, a zatim ponovno 2023. godine za kratku turneju. U intervjuu iz 2023. godine, Wiggins je izjavio da grupa planira raditi na novom materijalu. Nažalost, bolest ga je spriječila u ostvarenju tih planova.

D'Wayne Wiggins ostavio je iza sebe bogato glazbeno nasljeđe i neprocjenjiv doprinos razvoju R&B glazbe. Njegova obitelj istaknula je njegovu predanost glazbi, obitelji i zajednici, te njegovu strast prema mentorstvu mladih glazbenika. Njegova glazba i utjecaj nastavit će živjeti kroz generacije obožavatelja i glazbenika koje je inspirirao.