Pozvali su je u emisiju, a ona pred voditeljem izvela nešto neočekivano i zbog toga dobila vlastiti TV show

Ponekad mi se čini da si me dva puta razdjevičio. Prvi put kad si me poš...io, drugi put kad si me nahranio. Tako je dubokim glasom, bestidno i mazno rekla sredovječna Julia Child, najpoznatija američka TV kuharica iz šezdesetih, svome mužu Paulu u odličnoj novoj HBO-ovoj seriji "Julia". Serija se bavi ranim danima televizije i odnosom hrane, životne radosti i trajne bračne ljubavi u neko pradavno doba, kad Amerikanci hranu nisu još poistovjetili s grijehom, a odricanje s čistom vrlinom, kao prvi doseljenici puritanaci.



Jedno istraživanje nedavno je pokazalo da Amerikanci na fotografiju čokoladne torte spontano reagiraju s pojmovima poput grijeha, grižnje savjesti, nezadovoljstva sobom, a Francuzi još uvijek s pojmovima poput uživanja, zadovoljstva, proslave.