Poznati Hrvati izbacili su meso iz prehrane: Neki su to učinili zbog zdravlja, drugi iz grizodušja

Posljednjih nekoliko godina javnost je upoznata s činjenicom da je za sjajnu liniju glazbenice Nine Badrić (50) zaslužna prehrana. Naime, Nina je postala vegetarijanka. – To mi je prirodno došlo. Super mi je, osjećam se bistro, zdravo, odlično i nisam umorna. Prije kad bih znala pojesti komad mesa, onda bih dva sata odspavala, a sad sam čila, mila, vesela. Čak mi je i maserka rekla da mi je bolji tonus kože – prije koju godinu je izjavila Nina. Među našim poznatim osobama puno je onih koji već godinama ne jedu meso, a istražili smo zbog čega su se odlučili na taj potez i kakve benefite im je donijela promjena prehrane.

Foto: Instagram

Glumica Anita Matić Delić (47) na svom Instagramu sve oduševljava genijalnim receptima bez mesa, a prelazak s mesne prehrane na vegetarijansku i makrobiotičku napravila je postupno.

– Prehranu koju ja prakticiram i potpisujem je prehrana po godišnjim dobima prema makrobiotičkim načelima. Makrobiotika, za razliku od veganstva, nije isključiva. Mnogi ne znaju da veganstvo ima svoje polazište u makrobiotičkim načelima prehrane koja se prvi put spominju u zapisima iz Hipokratovog vremena. I ne radi se tu samo o prehrani. Vrlo važan segment je i očuvanje okoliša, briga za čovjeka i životinje, za naš planet uopće – objasnila je Anita u jednom intervjuu. Rekla je i da su njezini sinovi kao bebe bili pravi makrobiotičari, ali nikada im nije branila da kušaju meso. – Moje su bebe bile pravi mali makrobiotičari i uživali su u toj hrani. Kada su htjeli probati meso, nisam im to branila i mislim da mnogi roditelji vegani-vegetarijanci griješe kada svojoj djeci brane jesti meso. Moji sinovi jedu sve: meso, ribu, seitan, tofu, alge, žitarice, mahunarke i jako puno povrća. I nikada im ništa ne nedostaje u njihovom razvoju – rekla je glumica i dodala da je zabluda da osobe koje ne jedu meso imaju manje energije i da nemaju osjećaj sitosti jer ona to na svom primjeru nije nikada osjetila.

Vegetarijanka je i njezina kolegica Barbara Vicković (51). I njezini sinovi poput Anitinih jedu meso i zato Barbara svaki dan priprema dva ručka, a u emisiji “Zdravlje na kvadrat” jednom prilikom otkrila je kakav je njezin jelovnik. – Do ručka zapravo jedem voće. U obliku sokova, smoothieja, čvrstog voća. Recimo, znam pojesti i do pet kilograma naranči do ručka, što u soku, što ovako. Onda napravim neki sirovi ručak. Primjerice, spiraliziram jednu ciklu, zatim mrkvicu ili nekoliko mrkvi i na to isjeckam naranče i pospem raznim sjemenkama – opisala je Barbara svoj meni.

Ona vjeruje u Hipokratovu izreku: “Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana”.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Prehrani bez namirnica životinjskog podrijetla već je dugo vjeran i naš svjetski poznat glumac Goran Višnjić (50), koji je i ostatak svoje obitelji, suprugu Evu i djecu Tina, Vivien, Viga i Lanu Lourdes, “zarazio” vegetarijanskim i veganskim specijalitetima. Obitelj Višnjić je na zdravlju svoje djece najbolje osjetila koliko je pozitivan učinak prehrane u kojoj nema mesa. – Lana je svojedobno bila teško bolesna, imala je autoimunu bolest i razni specijalisti su joj prognozirali presađivanje jetre. Uz veganstvo i uzimanje određenih vitamina stanje joj se toliko popravilo da joj je krvna slika sada savršena. Moja supruga i ja smatramo da je veganstvo bolji i ispravniji način života, a da ne govorim o dobrobiti za životinje i ekologiju uopće – izjavio je jednom prilikom Višnjić.

Foto: Instagram

Darko Rundek (67) sve više vremena provodi u Povljima na otoku Braču gdje se bavi ekološkom poljoprivredom i razvojem samoodržive permakulturne farme. On već dulje ne jede meso i na taj potez odlučio se kada je shvatio kako mesna industrija ima štetan utjecaj na prirodu i naš okoliš. – Kad bi ljudi koji jedu to meso znali kako je to meso pravljeno, kako su te životinje živjele i kako su zaklane, sigurno bi im malo popustio apetit. Ja volim okus mesa, odrastao sam jedući meso, ali nije teško odreći ga se. I u biljnoj prehrani ima puno slasnih jela. Mislim da je to ispravna odluka za svakoga – rekao je Rundek.

Foto: Sanda Hržić

Koreograf, redatelj i plesač Igor Barberić (50) sudjelovao je u Celebrity Masterchefu gdje je pripremao i meso, ali nije ga nikada kušao jer je i on vegan, baš kao i meteorolog Nove TV Darijo Brzoja (42), koji nam je jednom prilikom otkrio kakvu hranu voli.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

– Najviše veselim maminim krumpirom i punjenim paprikama. Inače, omiljeni su mi mediteranski i bliskoistočni okusi s umjerenom dozom Indije. Često kažem da za mene svaki pravi ručak počinje s „baciš kapulu na maslinovo“ – ispričao nam je Darijo. Glazbenik Damir Urban (54) godinama ne jede meso, a odluka da postane vegetarijanac u njegovu se slučaju rodila preko noći.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

– Jednog jutra sam se probudio i jednostavno više nisam mogao jesti meso. Ne znam, možda se nagomilala kolektivna grižnja savjesti. Volim životinje i mislim da je zapravo presudila mogućnost izbora. Ako u civiliziranom svijetu imam mogućnost ubiti ili ne ubiti, bilo bi potpuno glupo i vrlo neljudski izabrati opciju ubijanja iz navike ili komoditeta – objasnio je Urban. Glumica Ines Bojanić (47) također je vegetarijanka i kaže kako se svi sastojci nužni za kvalitetnu prehranu kojih najviše ima u mesnim proizvodima mogu naći i u namirnicama biljnog podrijetla. Bivša prvakinja baleta i pedagoginja Almira Osmanović (64) već godinama svoju prehranu temelji na makrobiotičkim načelima. – Prehrana te način življenja prema makrobiotičkim načelima moj je stil života već petnaestak godina. No bez obzira na to jesmo li smo mesožderi, vegetarijanci ili vegani, mišljenja sam da moramo paziti kakve namirnice kupujemo i unosimo u sebe. Ja to obavljam u dućanima koji mi nude organski uzgoj, i to popraćen adekvatnim certifikatom – rekla je Almira. Jedan od razloga zašto ne jede meso je i njezina velika ljubav prema životinjama. – Kao što volim društvo ljudi i djece, tako volim biti okružena i životinjama. One me ispunjavaju mirom i neizmjernom srećom, tako da je i to jedan od razloga zašto ne jedem meso. Ljudi se nerijetko vrlo nehumano ponašaju prema njima, a one ne mogu zatražiti pomoć, tako da se često uključim u neku akciju koja ih može zaštititi – objasnila je.

Foto: Miranda Čikotić

VIDEO Domaći glumci koji su zbog loših životnih odluka završili na prosjačkom štapu i u pučkoj kuhinji