Poznati glumac je izgubio skoro stotinu kilograma i njegova transformacija je vrijedna divljenja

Glumac Ethan Suplee u zadnje tri godine je ostvario veliki fizičku transformaciju i teško je prepoznati ovog 47-godišnjeg glumca koji je desetljećima vodio borbu s viškom kilograma. Publika ga je Ethana gledala u brojnim filmskim i televizijskim uspješnicama; "American History X,"Remember the Titans", "Boy Meets World", "My Name Is Earl", "The Butterfly Effect", "Unstoppable" i uživao je veliku popularnost, a daleko od očiju javnosti Ethan je pokušavao riješiti svoj problem s kilogramima, ali bezuspješno.

Prije tri godine je u intervju za Men's Health otkrio kako je nakon godina i godina borbe konačno uspio dovesti svoje tijelo u formu i skinuti višak kilograma. Ispričao je tada kako je njegova priča s gubitkom kilograma bio začarani krug i sve dijete na kojima je bio uvijek su imale jo-jo efekt.

- Sada shvaćam da sam u mladosti razvio gomilu loših navika. Ove navike su zapravo slomile sposobnost mog tijela da mi kaže kada trebam prestati jesti. Dijete na koje sam išao nisu postizale cilj, a jo-jo efekt je najgora vrsta pakla. To je jurnjava za ciljem koji nestaje odmah kada se postigne. Najveća promjena za mene je bila kada sam shvatio kako hrana funkcionira, odnosno što radi mom tijelu. Kada sam taj dio savladao, hrana više nije imala moć, sada sam ja imao moć nad hranom - ispričao je glumac u intervju i otkrio je kako je izgubio gotovo stotinu kilograma. Sada stalno objavljuje fotografije iz teretane i vježbanje se isplatilo jer je njegova transformacija vrijedna divljenja.

Problemi s kilogramima u njegovom su slučaju počeli još u djetinjstvu i već sa deset godina je prvi put bio na dijeti, a u jednom periodu života nije se mogao ni vagati na kućnoj vagi nego samo na industrijskim vagama. U jednom podcastu u kojem je pričao o svojoj transformaciji rekao je kako je u tinejdžerskim godinama za njega bila pogubna kombinacija hrane, alkohola i droge te je tek 2002. godine se ostavio poroka.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

Često ističe kako mu je supruga Brandy Lewis bila najveća motivacija za gubitak kilograma. Upoznali su se kad su bili tinejdžeri i onda se neko vrijeme nisu vidjeli, a onda su im se putevi razišli, a zbližili su se opet kasnije i kada su 2002. bili par već godinu dana počeo je mijenjati svoje navike.

- Prvi put u životu postao sam zainteresiran za budućnost. Pitao sam se kako da provedem dan u šetnji po muzeju ili odem na izlet ili planinarenje s Brandy kada jednostavno nisam bio u stanju - rekao je u intervju za People.

