Poznat belgijski band stiže u Zagreb, a evo zašto ih morate vidjeti

Atmosferični, sanjivi, retro i intimni, a pritom i orkestralni, teatrični, moderni - oni su Hooverphonic, legendarni belgijski sastav koji već više od 20 godina osvaja koncertnu publiku gdje god se pojave. O njihovim koncertima se priča diljem Europe, u jednom gradu znaju svirati i nekoliko dana zaredom, uz mnoge unaprijed rasprodane koncerte. U Zagrebu će nastupiti 26. ožujka u Tvornici kulture - bit će to prva prilika da ih hrvatska publika čuje uživo. Prilika koju ne biste trebali propustiti, a evo i nekoliko razloga zašto:

1) 60 milijuna ljudi ludo je za “Mad About You”

Zanima vas kako Hooverphonic zvuče uživo? Ne trebate tražiti dalje od pjesme “Mad About You” koja je na YouTubeu prikupila više od 60 milijuna pregleda. Snimka je to s njihova live nastupa od prije sedam godina, a trnci na svako slušanje su zagarantirani. Ako vas prolaze žmarci na ovu izvedbu, zamislite kako je tek kada je doživite uživo!

[video: 30245 / ]

2) Za vokalom je pobjednica belgijskog (flamanskog) The Voicea

Od 2018. glavni mikrofon Hooverphonica preuzela je 19-godišnja Luka Cruysberghs, pobjednica belgijskog The Voicea, odnosno njegove flamanske verzije. Mlada i talentirana Luka već je na blindu oduševila sva četiri člana žirija, no sudbina je htjela da za mentora odabere Alexa Calliera, basista Hooverphonica. Nakon pobjede na The Voiceu i odlaska dotadašnje pjevačice Noémie Wolfs, Luka je pozvana da se pridruži bendu.

3) Publika ih voli već više od 20 godina

Da ne ostane sve na “Mad About You”, Hooverphonic ima mnogo pjesama koje su u više od 20 godina djelovanja marljivo stvarali i predstavljali publici, a ona ih je prihvaćala kao svoje. Callier je u jednom intervjuu izjavio: “Na koncertima sviramo pjesme koje ljudi žele čuti. Pritom je kompletiranje setliste uvijek teško - moraš ‘ubiti’ neke svoje najdraže pjesme jer koncerti su tu da publika čuje hitove. Meni najdraža koju stvarno rijetko sviramo je ‘Norwegian Stars’.”

Na setlisti će se uvijek naći “2 Wicky”, “Eden”, “Mad About You”, “Amalfi”, “Badaboum” i “Romantic” pa kao pripremu za koncert ove pjesme nikako nemojte propustiti.

4) Pokoreni Skoplje i Istanbul

Hooverphonic su trenutačno na turneji u sklopu koje će nastupiti i u zagrebačkoj Tvornici kulture (26. ožujka), a bend se može pohvaliti da su već rasprodali tri koncerta u Istanbulu i dva u Skoplju. Ako ste do sada dvojili trebate li ih otići poslušati u Tvornicu, neka vam Turci i Makedonci budu podsjetnik da bi neodlazak mogao biti vrlo loša ideja.

5) Uz njihovu glazbu ne stoji uzalud pridjev “kinematografska”

Hooverphonic se mogu pohvaliti i činjenicom da su brojne njihove pjesme postale dijelovi soundtracka filmova i serija u SAD-u, Velikoj Britaniji, Belgiji i Kanadi. Ovdje se svakako ističe pjesma “2 Wicky” koju publika može čuti u filmovima “I Know What You Did Last Summer” i “Stealing Beauty”, kao i u serijama “Entourage” i “CSI”.

6) Šalica čaja’ za svakoga

Da Hooverphonicsima žanrovsko određenje nikada nije predstavljalo problem dokazuje i Callierova izjava da je bend “retro-futurističkog” opredjeljenja. Time je možda i najbolje opisao zvuk ove belgijske koncertne senzacije. Genijalni miks popa, trip hopa, elektronike, jazza, indie rocka svrstava ih u sam vrh hibrid-bendova koji su glazbu prigrlili kao svijet bez ograničenja, svijet u kojemu im je uvijek dopuštena igra.