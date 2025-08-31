Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
davor bruketa piše za večernji:

Poseban arhitektonski simbol Expoa u Osaki je Grand Ring, monumentalna kružna struktura koja povezuje sve zone izložbenog prostora

Autor
Davor Bruketa
31.08.2025.
u 19:00

Središnja misao ove svjetske izložbe polazi od pitanja kako tehnologija, suradnja i održivost mogu oblikovati svijet sutrašnjice. Tema se razrađuje kroz tri podteme: spašavanje života, osnaživanje zajednica i povezivanje ljudi, a zajednički cilj je ponuditi vizije koje prelaze granice nacionalnih politika i kulturnih razlika. Upravo zato Expo u Osaki funkcionira kao globalni forum u kojem se prepoznaju izazovi čovječanstva i traže rješenja koja će dugoročno unaprijediti svakodnevni život.

Svjetske izložbe oduvijek su bile mjesta na kojima se susreću vizija, tehnologija i kultura, nudeći posjetiteljima pogled u budućnost i mogućnost da se na jednom mjestu doživi raznolikost svijeta. Od prvog Expa u Londonu 1862. pa sve do danas, ovaj globalni događaj izrastao je u laboratorij ideja i inovacija, a 2025. godine domaćinstvo preuzima Japan, odnosno Osaka. Futuristički otok Yumeshima pretvoren je u golemi izložbeni prostor od 155 hektara, na kojem se predstavlja čak 161 zemlja i devet međunarodnih organizacija, a sve pod zajedničkom temom "Designing Future Society for Our Lives".

Ključne riječi
Davor Bruketa dizajn showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve