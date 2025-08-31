Poseban arhitektonski simbol Expoa u Osaki je Grand Ring, monumentalna kružna struktura koja povezuje sve zone izložbenog prostora

Svjetske izložbe oduvijek su bile mjesta na kojima se susreću vizija, tehnologija i kultura, nudeći posjetiteljima pogled u budućnost i mogućnost da se na jednom mjestu doživi raznolikost svijeta. Od prvog Expa u Londonu 1862. pa sve do danas, ovaj globalni događaj izrastao je u laboratorij ideja i inovacija, a 2025. godine domaćinstvo preuzima Japan, odnosno Osaka. Futuristički otok Yumeshima pretvoren je u golemi izložbeni prostor od 155 hektara, na kojem se predstavlja čak 161 zemlja i devet međunarodnih organizacija, a sve pod zajedničkom temom "Designing Future Society for Our Lives".
Premium sadržaj
16
ŽIVOTNI INTERVJU: ROBERT MEĐUREČAN
'Nekako me nakon rata bilo sram tražiti išta. Znam da mnogi misle da sam naivni Dudek, ali meni je to izraz zdrave mentalne higijene'
2
FATALNA PJEVAČICA
FOTO Bila je zvijezda 90-ih, a nedavno je snimljena kako prodaje kuhani grah i puricu s mlincima na Dolcu
Premium sadržaj
6
EKSKLUZIVNO ZA VEČERNJI
'Otkrit ću vam tajnu Luke Modrića. Stvar je u genetskom podrijetlu, pogledajte samo ovo...'
91
JESU LI OVO UOPĆE PROVJERAVALI?
VIDEO Dinamo je brutalno oštećen u Varaždinu! Kad vidite ovo, sve će vam biti jasno
25
PA DOKLE VIŠE?