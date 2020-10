Pornozvijezda napala prvu damu: 'Prodala si svoju p**** i dušu'

Pornozvijezda Stormy Daniels odgovorila je američkoj prvoj dami, nakon što su se u javnosti pojavile snimke na kojima je Melania Trump naziva "pornoku**om"

- “Ha ha ha! Iako nisam bila plaćena za seks i stoga tehnički nisam ‘ku**a’, radije ću biti to nego ovo što si ti svaki dan. Prodala si svoju pi*** i dušu. Nastavi pričati o meni. Usput, sviđaju mi se tvoje nove sise. Objavit ćeš (još) golotinje, napisala je Stormy na Twitteru.

Melanijina pomoćnica i bivša prijateljica Stephanie Winston Wolkoff objavila je audiosnimku na kojoj se čuje kako Melania govori o fotografiranju za Vogue u kojem je Daniels pozirala slavnoj fotografkinji Annie Leibovitz na kojoj nije baš biranim riječima govorila o Daniels.

Foto: Twitter

Podsjetimo, Stormy je imala aferu s Donaldom Trumpom 2006. godine, kada je on već bio oženjen Melanijom, a za šutnju joj je tadašnji Trumpov odvjetnik Michael Cohen platio 130.000 dolara zatraživši da potpiše ugovor da to neće otkriti, a potpisala ga je 2016.

– tek tjedan dana prije predsjedničkih izbora. No, plavokosa glumica bujnog poprsja odlučila se potpuno razotkriti, baš kao što je godinama prije radila u filmovima za odrasle i kao što je djelić istine izrekla u intervjuu danom 2011. In Touch Magazinu. O aferi je opširno pisala u knjizi “Potpuno razotkrivanje”.

- On zna da ima neobičan penis; izgleda kao gljiva muhara s velikim klobučastim glavićem. Ležala sam tamo iznervirana što je na meni tip sa stidnim dlakama poput Jetija i penisom koji izgleda kao gljiva u igrici Super Mario. Mislim da je to bio najmanje impresivan seks u mom životu, ali on očito nije dijelio to mišljenje, otkrila je Stormy Daniels, koja se s američkim predsjednikom prvi put susrela 2006. na golf-turniru na jezeru Tahoe.