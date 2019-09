Pornografija koju su mnogi zapostavljali sada je zaživjela u seriji koju obožavaju milijuni

I treći put “Kronike Times Squarea”, koje su sada iz zlatnog doba porna 70-ih godina prošlog stoljeća zašle debelo u 80-e. “The Deuce”, kako se serija koja se ovog tjedna počela emitirati na HBO-u zove, ponovno iznimno uspješno rekreira svijet onodobnog Manhattana, odnosno Times Squarea. Jedna od najpoznatijih newyorških lokacija ulazi u razdoblje kada će početi njezina transformacija iz mjesta kojim dominiraju svodnici, djevojke lakog morala, erotska kina i lokali namijenjeni lakoj zabavi u Theater District, ishodište kazališne kulture uspostavljene na Broadwayu.

I dalje su s nama svi glavni likovi, Vincent i Frankie Martino, blizanci koje tumači James Franco, Eileen Candy Merrel koju glumi Maggie Gyllenhaal. Tvorci serije David Simon i George Pelecanos sada ih prikazuju kao ostvarene ljude u svojim profesijama. Eileen je nekadašnja seksualna radnica kojoj je ostvarena želja da postane producentica artističkih pornofilmova, blizanci Martino dobro su stojeći ‘sivi’ biznismeni koji pomalo razmišljaju o povlačenju kako bi se odmaknuli od vreve The Deucea. Mafija u liku Rudyja kojega tumači Michael Rispoli i dalje je tu nastojeći nekako zadržati kontrolu nad Times Squareom. No da bi svemu uskoro mogao doći kraj, najavljuje pojava političara Genea Goldmana koji s detektivom Alstonom ima namjeru kultivirati The Deuce kako bi onamo konačno mogao ući legitimni veliki biznis. I tako je već od početka jasno kako će ovo doista biti posljednja sezona “Kronika Times Squarea”. Jer, osim što se u sve snažno miješa politika, tijek vremena je neumoljiv.

Pa se tako i pornoindustrija pomiče na Zapad gdje su bogatije produkcije i bolji producenti, a nadobudne glumice u filmovima ‘slobodnog’ zanimanja pronalaze adekvatnije uvjete za ostvarenje svojih karijera. I ono najbitnije, početak je 80-ih godina i doba kućnog videa, odnosno VHS-a. U prve tri epizode koje nam je HBO ustupio na gledanje, uočili smo i pojavu dvojice doista sjajnih glumaca, Coreyja Stolla i Davida Morsea. Prvi je Eileenina nova ljubav Hank kojemu ne smeta previše njezina prošlost kao ni sadašnjost. Drugi je u puno ozbiljnijoj situaciji, Morse glumi oca (pre)mlade pornoglumice Melisse koji ima grižnju savjesti zbog odnosa s kćeri, odnosno pijanstva, što ju je možda i otjeralo u zanimanje kojim se ona prehranjuje, a njemu to ne služi previše na čast.

Nezaboravni junak 80-ih godina Karate Kid u liku Ralpha Macchia i dalje je u seriji u ulozi policajca Haddixa. No, on će u doba pojačanog interesa ljudi od zakona za Times Square biti zasjenjen i još jednim poznatim glumcem, a to je Domenick Lombardozzi u ulozi beskompromisnog policajca Jacka Maplea. Podsjetimo da je tvorac serije David Simon ujedno i stvaratelj “Žice”, jedne od najcjenjenijih i najgledanijih serija svih vremena. Zato se ne treba čuditi pozornosti posvećenoj detalju koja je tu od početka serije. Kao što također treba cijeniti i vještu isprepletenost likova koji se pojavljuju u priči s Times Squarea, a sve teče bez ikakve zadrške u laganom, a opet privlačnom ritmu zbog kojega se ne odvajate od ekrana tih sat vremena koliko traje svaka epizoda. Naravno, u ovoj priči nije moguće ne prikazati scene seksa, a one su i dalje prilično eksplicitne, pa je serija namijenjena nešto starijima i ozbiljnijima. Novo je vrijeme pa se o zlatnom dobu pornoindustrije može na televiziji govoriti i na takav način.

Sjetimo se kako je to doba obrađeno kako treba tek u jednom filmu, a to je “Kralj pornića” koji je snimljen sada već davne 1997. godine. Mislili smo tada kako će teško biti dostići redateljsko umijeće Paula Thomasa Andersona koji je od Burta Reynoldsa doista izvukao sve što je nažalost pokojni veliki glumac prirodno imao u sebi. A u filmu je i Mark Wahlberg izgledao kao pravi glumac. No Simon ima dovoljno talenta da obnovi priču o pornjavi 70-ih na način kakav bi teško bilo postići na bilo kojem mediju osim na televiziji. Imate doista osjećaj da bi “Kronike Times Squarea” izdržale još koju sezonu, moglo bi ih se, recimo, prevesti na današnje vrijeme kada internetska pornoindustrija vrijedi više stotina milijardi dolara u svijetu. No tada to više ne bi bio Times Square nego nešto virtualno i neprirodno, čista industrija u kojoj bi glumice s lakoćom zamijenile njihove računalne inačice.

Ne, “Kronike Times Squarea” originalno su svjedočanstvo o jednom jedinstvenom mjestu koje je u nekih 15 godina prošlo rijetko viđenu transformaciju. David Simon ovako će imati još jednu bezvremensku uspješnicu nakon “Žice”, no treba reći i to da u opusu ovog odličnog scenarista ne treba zaboraviti na uradak “Show Me a Hero” koji smo također gledali na HBO-u prije četiri godine. Serija o gradonačelniku malog grada u New Jerseyu također je bila odlično ocijenjena, no nekako je neopravdano ostala uskraćena za veći odjek. Stoga je zadovoljstvo tim veće što su “Kronike Times Squarea” ovako dobro uspjele baveći se temom koja je predugo vremena bila zapostavljena. Neopravdano, jer pornografija je 20. stoljeće obilježila na jedinstven način.