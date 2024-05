Poreč u znaku dobrog ljetnog provoda. Očekuju nas sjajni koncerti, filmske večeri, festival sladoleda…

Početak nezaboravne ljetne manifestacije zakazan je za 21. lipnja, kada će grad pulsirati u ritmu legendarnih rockera koji su na sceni prisutni već 40 godina – omiljenog benda Psihomodo pop koji, gdjegod da dođu, užare atmosferu i zabave publiku. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, direktor Turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik i Vlatka Ilečić Arklinić, voditeljica odjela destinacijskog managementa u Valamaru, na press konferenciji predstavili su bogat ovogodišnji program. Loris Peršurić je izjavio: – Trudili smo se napraviti programe za sve gušte i generacije pa se tako vraćaju već neki popularni programi od ranije, poput kina na otvorenom i klapskih večeri, do noviteta kao što je prvi festival sladoleda u Poreču ili nova vinska manifestacija Vinski grad. Poreč će i ovog ljeta biti jedno od središta dobre zabave, kako za naše sugrađane, tako i za brojne goste.

Tijekom cijelog ljeta, grad će biti pozornica za cool glazbena događanja. Naime, diljem svijeta, glazba se iz raznih dvorana seli i na gradske ulice: Poreč među prvima taj trend dovodi u Hrvatsku, i to na nekoliko prekrasnih lokacija diljem grada. Organizatori su odlučili zadovoljiti raznolike glazbene preferencije gostiju Porečkog ljeta pa je spreman bogat glazbeni program koji će oduševiti različite ukuse i svatko će imati priliku pronaći koncert po svojoj mjeri!

Posjetitelji će tako moći uživati u „Music on Square“, glazbenim večerima na Trgu slobode gdje će lokalni bendovi svirati rock, jazz, blues… Dvosatni koncerti prilika su i za goste da zaplešu i uživaju u odličnoj atmosferi. I ljubitelji klapske pjesme doći će 'na svoje', i to uz zvuke nekih od najpoznatijih i najnagrađivanijih domaćih klapa: klape Rišpet, čiji je nastup zakazan za 4. srpnja na Trgu slobode, te klape Cambi, čiji je koncert planiran za 18. srpnja. DJ Fabris priprema Latino party pa će glavni porečki trg 20. srpnja plesati u ritmovima salse, bachate i kizombe- Nekoliko dana kasnije, 23. srpnja, na rasporedu je Michael Jackson tribute band, a još jedan tribute, ovog puta legendarne grupe U2, održat će se 18. kolovoza. Oba benda iza sebe imaju spektakularne nastupe na najvažnijim europskim pozornicama.

Novitet Porečkog ljeta je „Sound of the Streets“, glazbeni program u sklopu kojeg će na ulicama starog grada nastupiti poznata glazbena imena. Prvi na redu je Cubismo pa slijedi koncert svjetski poznatog talijanskog baritona Maria Biondija. Nastup je zakazan pod vedrim nebom, prvog dana kolovoza, a u posjetitelje očekuje legendaran repertoar hitova, među kojima su „Love is a Temple“ i „This is What You Are“. U sklopu projekta „Sound of the Streets“, na Porečkom ljetu nastupit će Kraak & Smaak, nizozemski električni duo koji će upravo u Poreču obilježiti i 20 godina karijere. Na rasporedu su i Soul Shadows, amsterdamska soul senzacija, a iz nizozemske dolazi i DJ Maestro. Legendarni glazbenik svjetsku je slavu stekao kompilacijom Blue Note Trip, a za porečku publiku priprema pravu glazbenu poslasticu. „Sound of the Streets“ zatvorit će Natali Dizdar.

A kada ne slušamo glazbu, uživamo ispred filmskog platna! Posjetitelji Porečkog ljeta imat će priliku uživati u kinu pod zvijezdama. U sklopu „Visions of the Streets“, na gradskoj plaži prikazivat će se filmovi o zvijezdama svjetske glazbene scene, među kojima su „Bob Marley: One Love“, zatim film o Amy Winehouse „Back to Black“, „House of Gucci“ s Lady Gagom, film o Georgeu Michaelu „Freedom“… Za kraj, 'nešto slatko'! Od 28. do 30. lipnja u Parku Olge Ban održat će se prvi festival sladoleda „Gelato Park – World of Ice cream Wonders“, koji donosi bogat program za sve generacije.

Foto: promo

– U organizaciji Turističke zajednice grada Poreča i Grada Poreča-Parenzo, uz podršku Valamar Riviere, PBZ-a, Talijansko-hrvatske gospodarske komore, Talijanskog instituta za kulturu i CMA Promotions MAKE IT COUNT projekta, pozivamo vas da nam se pridružite u Poreču ovog ljeta i doživite vrhunsku glazbu, umjetnost i zabavu na obali Jadranskog mora. Porečko ljeto 2024 je nezaboravan doživljaj koji se ne smije propustiti – zaključio je Nenad Velenik, direktor Turističke zajednice grada Poreča. Svi koncerti i kino-predstave u sklopu Porečkog ljeta su besplatni, a raspored programa možete potražiti na stranicama Turističke zajednice grada Poreča, na stranicama regionalne turističke zajednice, kao i na aplikaciji Moove.

