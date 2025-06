Popularna pjevačica otkrila da joj je dijagnosticiran rak dojke: 'Vaša cura treba zagrljaj'

Slavna britanska pjevačica, 37-godišnja Jessie J u emotivnom se videu na društvenoj mreži Instagram obratila svojim vjernim obožavateljima te otkrila da joj je dijagnosticiran rani stadij raka dojke. Istaknula je da se dugo dvoumila hoće li to podijeliti s javnosti. - Želim to podijeliti s fanovima i ljudima kojima je stalo do mene. Uvijek sam bila osoba koja dijeli sve što joj se događa. Prije nego što je pjesma 'No Secrets' izašla, dijagnosticiran mi je rani rak dojke - priznala je slavna pjevačica i vlasnica mnogih hitova kao što su Price Tag, Flashlight, Do It Like a Dude, Bang Bang i mnogih drugih.

- Rak je užasan u svakom obliku, ali držim se te riječi 'rano'. Bila sam stalno na pregledima i testiranjima tijekom ovog razdoblja - dodala je nepokolebljiva pjevačica koja je ovim pristupom podignula svijest o ovoj opakoj bolesti. Ona je iskreno progovorila i o unutarnjem procesu. - Iskreno, sebično, ne pričam dovoljno o tome. Ne procesuiram to jer radim previše. Znam koliko mi je u prošlosti pomoglo kada sam dijelila teške trenutke. Ljudi su me tada podržavali i dijelili svoje priče - kazala je te dodala i svoj prepoznatljiv humor:

- Vrlo dramatičan način da dobijete povećanje grudi. Nestat ću nakratko nakon Summertime Balla, koji se održava 15. lipnja. Moram na operaciju, a onda se vraćam s ogromnim sisama i još više glazbe - poručila je s dozom šale. U opisu videa se dodatno osvrnula na vlastite emocije i borbu.

- Šalu na stranu... Znate da je humor moj mehanizam preživljavanja, ali posljednja dva mjeseca bila su nevjerojatna. A paralelno s tim odvijalo se i ovo, što mi je dalo posebnu životnu perspektivu. Ali... Vaša cura treba zagrljaj. Također, neću dobiti ogromne sise. Ili možda hoću? Ne, ne... Moram prestati s forama - objasnila je za kraj. Podsjetimo, Jessie je 2023. godine s partnerom Chananom Colmanom dobila sina kojem su dali ime Sky Safir Cornish Colman, a prethodno je 2021. proživjela težak gubitak nakon spontanog pobačaja.