Pobjednik 'Života na vagi' objavio rijetku fotografiju s djevojkom: 'Naši trenuci'

Pobjednik pete sezone 'Života na vagi' Matej Petrović rijetko objavljuje fotogafije s djevojkom, pa je pratitelje iznenadio selfiejem s Anjom Glavaš, s kojom je započeo romansu tijekom snimanja showa.

"Naši trenuci", napisao je Matej pored fotografije, ali nije otkrio gdje se nalaze.

Podsjetimo, Matej je u showu izgubio 67,9 kilograma te je kući otišao s novčanom nagradom od 170 tisuća kuna. Na početku se šuškalo kako se Matej zaljubio u asistenticu producenta showa Anju Glavaš, ali on to nije htio komentirati niti potvrditi sve do Božića kada je objavio zajedničku fotografiju s Anjom na Instagramu i čestitao svima Božić.

Svoju vezu više ne krije ni od Facebook pratitelja i odlučio je i službeno promijeniti i svoj ljubavni status na Facebooku i napisao je kako je s Anjom u vezi.

Matej je ušao sa 152 kilograma, a kada je napustio show otkrio nam je kako više neće raditi u Njemačkoj, nego se vraća u Hrvatsku, gdje će pokušati pokrenuti svoj posao. - Osvojenu nagradu ću uložiti na pokretanje vlastitog posla i na veliku feštu (onda kada će to epidemiološka situacija dozvoljavati) jer druženje s mojim najdražima ono je što mi je doista nedostajalo kada sam bio u izolaciji. - rekao nam je Matej nakon pobjede. Rekao je kako je njegova obitelj bila presretna njegovom transformacijom i nisu mogli vjerovati kako odlično izgleda.

