Pobjednik Wimbledona nedavno je zaprosio djevojku Katarinu, bivšu natjecateljicu izbora za Miss Hrvatske

Hrvatska ima ponovno osvajača Wimbledona! Splitski tenisač Mate Pavić (30) i ukrajinska tenisačica Ljudmila Kičenok pobjednici su Wimbledona u konkurenciji mješovitih parova, a do naslova su stigli pobijedivši u finalu Belgijca Jorana Vliegena i Kineskinju Xu Yifan sa 6-4, 6-7 (9), 6-3 nakon dva sata i sedam minuta borbe. Za 30-godišnjeg Matu Pavića ovo je treći Grand Slam naslov u mješovitim parovima, a prvi u All England Clubu, dok je njegova vršnjakinja Ljudmila Kičenok u svom prvom finalu došla do prvog trofeja.

Za 30-godišnjeg Splićanina to je ukupno šesti seniorski Grand Slam naslov, jer je tri osvojio i u konkurenciji muških parova: Australian Open 2018. s Austrijancem Oliverom Marachom, US Open 2020. s Brazilcem Brunom Soaresom i Wimbledon 2021. s Nikolom Mektićem.

A osim što mu sjajno ide na teniskom terenu Pavić ima sreće i u ljubavi. Krajem travnja u Madridu je zaprosio svoju dugogodišnju djevojku Katarinu Jurkin koja se lijepim vijestima odmah pohvalila svojim pratiteljima na društvenim mrežama objavivši fotografiju svog zaručničkog prstena. "Buduća gospođa", napisala je tada uz fotografiju na svom Insta Storyju.

Mate i Katarina rijetko otkrivaju detalje svoje romanse i uspješno čuvaju privatnost. Katarina se 2016. godine natjecala na izboru za Miss Hrvatske na kojem je odnijela lentu druge pratilje. Koliko se može vidjeti po njezinom Instagram profilu, Katarina se trenutno bavi šminkanjem kao i modelingom.

Mate i Katarina ponekad znaju zajedno pozirati za društvene mreže, a na Katarinom se profilu može vidjeti kako ona često i putuje.

U javnosti se rijetko zajedno pojavljuju, a upravo zato su u rujnu prošle godine njihove fotografije oduševile brojne. Naime, Mate je tada na Noć hrvatskog tenisa došao u pratnji djevojke, koja je za ovu priliku odjenula bijele hlače i top uz koje je iskombinirala sandale.

Prije toga, Mate se pohvalio kako je s djevojkom bio na godišnjem odmoru na Maldivima. Brojni pratitelji su oduševljeni izborom destinacije, ali i izgledom sretnog para. "Woooow ovo je stvarno raj", "Izvrsne fotografije", "Hvala za fotografiju s plaže na kojoj si bez majice", bili su samo neki od komentara.

Mate je po pitanju privatnog života bio tajanstven i ranije, a poznata je jedino njegova veza sa studenticom ekonomije Ninom Petreš s kojom je prekinuo zbog prenatrpanog rasporeda.

Podsjetimo, Pavić je 2021. godine u paru s Nikolom Mektićem osvojio Wimbledon, a zatim i zlatnu olimpijsku medalju nakon što su u finalu porazili drugi hrvatski par, Ivana Dodiga i Marina Čilića.

