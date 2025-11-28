Plavi orkestar završava slavljeničku turneju velikim koncertom u Splitu

Plavi orkestar, jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih pop-rock bendova, dolazi u Split 13. prosinca 2025. godine, gdje će nastupiti u legendarnoj dvorani Gripe. Ovaj sarajevski sastav, osnovan 1983. godine, započeo je ove godine obilježavanje velikih 40 godina trajanja benda, no umjesto klasične obljetnice – dogodio se snažan i emotivan comeback koji ih je ponovno doveo do vrha glazbene scene. Osim vjerne publike koja je odrastala uz Bolje biti pijan nego star i Sava tiho teče, Plavi orkestar otkrile su i mlađe generacije, osobito kroz društvene mreže. U jeku povratka njihovih bezvremenskih hitova, pjesma Lovac i košuta doživjela je novi život i postala viralni hit na TikToku, potvrđujući da njihova glazba ima snagu premostiti generacijske razlike nanovo osvojiti najmlađu publiku.

Pjesme poput Suada, Goodbye Teens, Ako su to samo bile laži, Bolje biti pijan nego star, Sava tiho teče, Odlazim i mnoge druge obilježile su glazbenu povijest, a publika ih i danas pjeva uglas, s jednakim žarom kao i nekad.

Plavi orkestar okupio generacije pod zvjezdanim nebom pulske Arene

Ovu godinu obilježio je veliki povratak Plavog orkestra kroz niz rasprodanih koncerata – od zagrebačke Arene, Šalate, pulske Arene, pa do varaždinske Arene i riječke Dvorane mladosti. Turneju kojom slave 40 godina karijere završavaju velikim koncertom u Splitu, na Gripama, čime će zaokružiti jednu od najuspješnijih godina u svojoj povijesti. Ulaznice su u prodaji preko sustava Eventim i Adriaticket.