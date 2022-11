Pjevačica (20) objavila tužne vijesti: 'Nema me jer mi je dijagnosticiran rijedak tumor na mozgu'

Pjevačica Faye Fantarrow (20) nastavlja svoju bitku za ozdravljenje, a nakon što je dva puta preboljela akutnu leukemiju sada je svojim pratiteljima otkrila da joj je otkriven gliom, rijedak i opasan tumor na mozgu koji može utjecati na funkcije mozga i biti opasan po život. Tužnu vijest svojim je obožavateljima otkrila na društvenim mrežama.

- Mislim da vam konačno moram objasniti što se sa mnom događalo u posljednje vrijeme i zašto nisam bila aktivna na sceni u posljednje vrijeme. Krajem kolovoza dijagnosticiran mi je agresivni tumor na mozgu, gliom, što je bio potpuni šok i isprva nije bila baš dobra prognoza u pogledu mojih šansi za preživljavanje - započela je Faye i svojom izjavom zabrinula mnoge.

