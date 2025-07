Pjesmom 'Ustani iz sjene' Marko Perković Thompson otvara nastup na Hipodromu, ovo su stihovi te pjesme

Jučer se na društvenim mrežama pojavio navodni popis pjesama za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu. Po njemu će glazbenik iz Čavoglava koncert otvoriti pjesmom "Ustani iz sjene", s novog albuma "Hodočasnik", a tu informaciju je kasnije potvrdio i menadžer pjevača Zdravko Barišić. Na popisu koji se dijelio društvenim mrežama je 30 pjesama a Thompson bi koncert trebao zatvoriti s jednom od njegovih najpopularnijih pjesama "Lijepa li si". Pjesma kojom će otvoriti koncert s njegovog je novog albuma koji je izašao 13. lipnja ove godine. To je njegov osmi studijski album, čime je učvrstio svoj povratak na glazbenu scenu nakon dvanaest godina studijske tišine.

“Ideja je bila velika, put je bio dug i konačno smo dobili ono što smo htjeli. Ne mogu reći da sam to radio dvanaest godina, ali nekako se to tako posložilo. Sama ideja Hodočasnika je bila dupli album od 24 pjesme, međutim zbog svih događanja i mog uskog vremena, odlučili smo se na jedno izdanje. Drago mi je da je to konačno objavljeno i da ću obradovati neke ljude, a najviše moga sina Antu koji je silno htio ovaj album te me gurao i davao mi snagu, ali ne samo on već i cijela moja obitelj. “, rekao je Thompson kada je album objavljen. U nastavku pročitajte stihove pjesme "Ustani iz sjene" kojom će otvoriti zagrebački koncert na kojem ga očekuje pola milijuna obožavatelja.

Ustani iz sjene

Osedlaj bijelog konja sudbine

I spremi se za put

Sad je tvoje vrijeme

Ne daj da ga drugi kroje

Nemoj da te stjeraju u kut

Ej, viteže graničaru na razmeđu dvaju svjetova

Pod Kristovim stijegom časti

Napij se sa živog izvora

Otisnu tu dušu

Pučinom života svoga

Dobra djela nek ostave trag

Sloboda je skupa

Stoga hodaj uspravno

Jer krv je zbog nas prolio na prag

Ej, viteže graničaru na razmeđu dvaju svjetova

Pod Kristovim stijegom časti

Napij se sa živog izvora

Spreman, vjeran, zauvijek domu svome

Pjevaj i ne daj nikome svoje snove

Ovo je tvoja zemlja

Tvoga sunca sjaj

Ovo su tvoji ljudi

Njima ljubav daj

Ponesi slavne boje nek ih vidi svijet

Bog u srcu, a na duši cvijet

Spreman, vjeran, zauvijek domu svome

Pjevaj i ne daj nikome svoje snove