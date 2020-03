Pickbox NOW omogućio neograničen sadržaj cijeloj regiji

Hrvatski streaming servis Pickbox NOW je putem službenih Facebook i Instagram profila uputio apel pojedincima i tvrkama na solidarnost, odgovorno ponašanje i pomoć društvu. Kako bi u ovoj neočekivanoj situaciji dali svoj mali doprinos zajednici, omogućeno je besplatno korištenje usluge Pickbox NOW. Sve serije, filmovi i dokumentarne emisije dostupne su neograničeno na područjima Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Za pristup svim sadržajima iz ponude dovoljna je samo registracija na www.pickbox.tv ili Pickbox NOW aplikaciji.