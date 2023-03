Partnerica Andrije Miloševića otkrila kako ju je osvojio: 'Utjecala sam na njega'

Crnogorski glumac i televizijski voditelj Andrija Milošević (44) i njegova djevojka Aleksandra Tomić u dugogodišnjoj su vezi, a prije godinu dana postali su roditelji sinčića Relje. Aleksandra je također glumica, a kako je kazala za portal 24sedam, kada ga je upoznala nije bila baš zainteresirana za njega.

- Nisam o njemu mislila ništa spektakularno. Upoznali smo se kada sam došla raditi dječju predstavu “Mala sirena” u Kazalištu “Boško Buha”. Tek sam bila završila akademiju, a on je bio jako ljubazan i drag. Kasnije, kad smo počeli izlaziti, utjecala sam na njega da se bolje oblači. Otkad smo u vezi, sve je bolji u odijevanju, što mi je veliki kompliment. Nema više šljokica, cirkona i šarenih zmajeva. To je ukinuto - rekla je Aleksandra prisjećajući se prvog susreta s Andrijom.

Milošević je jednom prilikom objasnio kako je ključni element uspješne veze upravo - kompromis.

- Kao i svi ljudi moramo imati kompromise. Vodimo život koji je jako brz i nemamo vremena za svađanje i raspravljanje, već se kao i ostatak parova trudimo riješiti probleme na koje naiđemo kroz život. Događa se da se ne vidimo po dva dana, ali zato ostalih pet gledamo da provedemo skupa. Mi ne otežavamo stvari jedno drugom, živimo život onako kako želimo. Nama nedostaje zajeddničkog vremena, ali sve se na kraju nekako poklopi. Imamo vremena i za prijatelje, ali i za nas - rekao je Andrija.

Inače, Milošević je nedavno za Blic pričao kako mu nije bilo lako na početku karijere. Imao je 17 godina kada je iz rodnog Nikšća otišao na fakultet u Cetinje. Živio je u studentskom domu i to mu je, kazao je, bilo najljepše razdoblje života. Kasnije se preselio u Beograd, gdje je, kako bi nešto zaradio, prodavao novine.

- Nije me bila sramota to raditi. Znao sam da je taj novac koji sam zaradio mnogo pošteniji nego da sam ga stekao na drugi način. Trudim se pomagati mladim glumcima. Nemam tu vrstu taštine, volim mlade i talentirane ljude. Osobno sam to doživljavao od nekih divnih ljudi u mom životu koji su mi pomogli - Milan Karadžić, Jagoš Marković, Boro Stjepanović, Svetozar Cvetković, koji me pozvao da dođem u Atelje. Tada sam dobio ospice od sreće, jer me pozvao da radim predstavu - rekao je Andrija.

Prisjetio se i kako su mu ljudi iz kazališta u kojem je glumio iznajmili stan - kako bi mogao živjeti u normalnim uvjetima.

- Divni ljudi su mi iznajmili stan u Maršala Birjuzova i kupili su mi žlice, tanjure, sve ono što je tada bilo potrebno u jednom domaćinstvu, jer nisam mogao to sebi priuštiti. Beskrajno sam im zahvalan i dan-danas, rekao je.

VIDEO Fanovi ipak ne vole Let 3? Na službenoj aplikaciji su među tri najgore pjesme