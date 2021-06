Ozljede su ipak bile preteške! Preminula glumica na koju je naletio električni romobil

Glumica Lisa Barnes (65) preminula je nakon tragične nesreće u New Yorku. Glumica koja je široj javnosti poznata po ulozi u filmu Gone Girl 2014. godine te po suradnji s Tomom Cruiseom u filmu Cocktail iz 1988. godine stradala je prije desetak dana kada je na nju naletio vozač električnog romobila.

Nesreća se dogodila 4. lipnja, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće te policija još uvijek traga za njim. Policija je zamolila i sve očevice nesreće da se jave u postaju kako bi što prije pronašli počinitelja.

Lisa se te večeri krenula naći sa svojom suprugom Kathrynom Kranholdom na večeru, a dok je hodala prema restoranu na nju je naletio neoprezan vozač. Barnes je zadobila teške ozljede mozga od kojih je unatoč liječničkim naporima preminula deset dana kasnije, javljaju američki mediji.

Foto: BT1/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL. 18th Annual Hollywood Film AwardsCelebrities attend 18th Annual Hollywood Film Awards at The Palladium. Featuring: Lisa Banes Where: Los Angeles, California, United States When: 14 Nov 2014 Credit: Brian To/WENN.comBT1/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL VIDEO Policija se oglasila oko provale u Severinin stan