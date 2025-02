Ovo je Meghan Markle 2014. napisala o budućoj šogorici Kate Middleton: Nešto joj se nije svidjelo

Prije nego što je upoznala princa Harryja i ušla u svijet kraljevskih protokola, Meghan Markle je vodila lifestyle blog "The Tig", nazvan po njenom omiljenom vinu Tignanello. Ovih dana Markle se oglasila na društvenim mrežama kako bi otkrila novo ime svog lifestyle brenda, "As Ever", čime su ponovno u središte pozornosti došli njezin ugašeni blog i komentari koje je na njemu objavljivala prije nego što je postala članica britanske kraljevske obitelji, prenosi Daily Mail.

Naime, blog je bio mjesto gdje je Meghan dijelila svoja razmišljanja o raznim temama – od feminizma i putovanja do hrane i dizajna. Posebno je zanimljiv jedan post iz 2014. godine u kojem se osvrnula na kraljevsko vjenčanje princa Williama i Kate Middleton, te na općenitu fascinaciju princezama.

U spornom postu iz 2014., Meghan je pisala o fenomenu princeza i kraljevskih vjenčanja, referirajući se konkretno na vjenčanje Kate Middleton i princa Williama 2011. godine. Istaknula je kako su "male djevojčice sanjaju da budu princeze", ali da je ona osobno više bila fascinirana She-Ra, "princezom moći", likom iz crtića iz 80-ih, poznatom po svojoj snazi i buntovništvu. "Ovdje definitivno ne govorimo o Pepeljugi. Odrasle žene čini se da zadrže ovu dječju fantaziju. Samo pogledajte pompu i ceremoniju oko kraljevskog vjenčanja i beskrajne razgovore o princezi Kate", napisala je Meghan.

Činilo se da joj je ta sveprisutna fascinacija kraljevskim životom i titulom princeze bila pomalo pretjerana. Što se tiče bloga, bilo je to, kako je opisala Meghanina prijateljica Silver Tree: - Kao da ti najbolja prijateljica govori sve zabavne stvari koje bi voljela znati na jednom mjestu - poručila je.

"The Tig" je ugašen 2017. godine, uoči objave zaruka Meghan i princa Harryja. Meghan je to opisala kao "projekt iz strasti" koji se "razvio u nevjerojatnu zajednicu inspiracije, podrške, zabave i frivolnosti". Zatvaranje bloga protumačeno je kao jedna od žrtava koje je Meghan morala podnijeti kako bi se pridružila kraljevskoj obitelji.

Sada, s novim brendom "As Ever", Meghan se vraća svojim strastima – kuhanju, vrtlarenju, uređenju doma i općenito lifestyle temama. U videu objavljenom na Instagramu, Meghan je naglasila da "As Ever" u suštini znači "kao što je uvijek bilo", referirajući se na svoju ljubav prema ovim aktivnostima koju je dijelila s pratiteljima na "The Tig"-u. Objasnila je i da je promjena imena iz "American Riviera Orchard" bila nužna kako bi se proširio opseg brenda izvan proizvoda isključivo iz Santa Barbare. Partnerstvo s Netflixom dodatno jača ovaj projekt.

Iako su prošle godine od objave posta o princezi Kate, Meghanine riječi i dalje odjekuju, pogotovo u kontekstu njenog novog poslovnog pothvata i kontinuiranog interesa medija za njen odnos s kraljevskom obitelji.

