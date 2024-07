Ova Zadranka majka je šestero djece, bila je u 'Večeri za 5' i 'Masterchefu', a sada je objavila novu pjesmu

Poznata Zadranka Iris Kopsa, ponovno je u centru pažnje domaće glazbene scene. Svojim novim ljetnim hitom "MoRe VaLoVi" podigla je ljestvicu i bacila estradu u očaj.



A kako je nastao "MoRe VaLoVi"? - Izuzetno sam ponosna na ovu pjesmu. Uložila sam puno ljubavi, truda i vremena - kaže Iris te je dodala: - Angažirala sam mlade, ali već estradi poznate autore te produkciju s kojom već dugo surađujem i smatram da su najbolji na ovim prostorima - istaknula je zgodna Zadranka.

Pjesma je već dostupna na YouTubeu, a izaziva i veliko zanimanje publike.





Od kulinarskih showova do glazbene karijere



Iris je široj javnosti postala poznata kroz kulinarske showove "Večera za 5 na selu" i "Masterchef". - Iskustvo je bilo jako pozitivno. Odlično sam se zabavila jer volim kuhati i gastronomija me oduvijek zanima - prisjeća se Iris. Nakon sudjelovanja u kulinarskim showovima, Iris je stekla veliku popularnost, ne samo u Hrvatskoj već i u Srbiji gdje često gostuje u televizijskim emisijama. Na pitanje kako se nosi s pohvalama i kritikama, Iris odgovara: - Volim čuti pohvalu, ali i kritiku jer to mi potvrđuje da vrijedim. Ne bi bilo normalno da me svi hvale - ističe svestrana Dalmatinka, inače majka šetero djece.

Obiteljski život i karijera



Kako uspijeva uskladiti obiteljske, kućanske i poslovne obveze? - Sve je stvar organizacije. Pomaže mi dadilja, tako da mogu odvojiti vrijeme za sebe - objašnjava Iris, koja je po struci medicinska sestra. - Često idemo zajedno na odmor, a ljeta su nam najdraža. No, najteže je spremiti šestero djece za put - objašnjava. Osim toga, Iris je nekada radila kao model i nosila revije poznatih dizajnera. Iako više nije aktivna u svijetu mode, prisjeća se tog razdoblja s nostalgijom.

FOTO Iris Kopsa objavila je novu pjesmu!





Iris je odlučna nastaviti svoj glazbeni put. - Na drugoj pjesmi 'Slatka fina' surađivala sam s iskusnim autorima i mladim talentima. Drago mi je da su u meni prepoznali talent i radujem se budućoj suradnji. Spremna sam pokoriti estradu - govori nam Iris. - Mladen Grdović i ja smo stari znanci, susjedi smo u Zadru. Iako nije mogao doći na promociju mog prošlog singla, poslao mi je video poruku potpore - ponosno ističe glazbenica. Iris Kopsa, majka šestero djece, bivša medicinska sestra i model, sada je pjevačica u usponu koja svojim hitom "MoRe VaLoVi" osvaja srca publike. Svi koji prate njen rad s nestrpljenjem očekuju nove projekte i uspjehe.

