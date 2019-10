‘Ova utrka za predsjednika nije neizvjesna jer pobjednik se već zna’

Prije dva tjedna kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske najavio je i poznati riječki komičar Davor Jurkotić.

Na programima regionalnih televizija Kanal Ri, Mreža TV, TV Nova i Diadora TV počinje nova sezona njegove humoristične emisije “U zdrav mozak” koja će biti posvećena predsjedničkim izborima i bit će dio Jurkotićeve kampanje za predsjednika. Jurkotić nam kaže da će ovo specijalno izdanje imati sasvim novi vizualni identitet i novi studio.

– Imamo dosta novosti u samom sadržaju i u svakoj drugoj epizodi uživo će nam se javljati Rećimir Arnautović koji će se javljati iz Zagreba i razgovarati s građanima, ali i turistima na temu nadolazećih izbora. Daleko najzanimljiviji razgovori bit će s Korejcima – uz smijeh govori Jurkotić o konceptu nove sezone. Naravno, tijekom cijele emisije provlači se i njegova kandidatura te telefonski pozivi u kojima se Jurkotić predstavlja kao netko drugi i po kojima je emisija poznata. Na pitanje je li njegova kandidatura ozbiljna, Jurkotić odgovara da je sasvim ozbiljan u toj namjeri.

– Zar Hrvatska ne treba predsjednika koji će ukinuti poreze, namete, trošarine, Sabor, Vladu… Zar ne želimo veće plaće, veću Hrvatsku, više Jadranskog mora... Hrvati žele dobrostojeće političare, bolje automobile za ministre, političare koji će više i bolje krasti. Evo, to su stvari zbog kojih ću dobiti izbore i pobijediti Kolindu i Milanovića. Ova predsjednička utrka neće biti neizvjesna jer pobjednik se već zna. Čovjek koji će pokositi Hrvatsku, Davor Jurkotić! – govori komičar u svojem šaljivom tonu. Kaže da građani podržavaju njegovu kandidaturu i da mu s čestitkama prilaze i traže autograme.

Emisiju će koristiti za objavu svojih predizbornih spotova i promociju, uz smijeh kaže da to neće biti nametljivo i tek će pola emisije biti rezervirano za njegovu kampanju.

– Tijekom emisije tri puta tjedno skupljat ćemo potpise po cijeloj Hrvatskoj, a bavit ćemo se u emisiji i ostalim kandidatima i pratiti kako stoje ostali glavni kandidati Kolinda Grabar-Kitarović, Škoro, Zoran – kaže Jurkotić. Ovaj predsjednički specijal trajat će do 20. prosinca.

– Emisija ide točno do izborne šutnje, do 20. prosinca. Emisija mi nakon toga neće trebati jer ću pobijediti u prvom krugu. Nakon toga do 6. siječnja bit ću na maloj pauzi s emisijom i onda krećemo s klasičnom emisijom u kojoj će biti dosta noviteta – govori Jurkotić i dodaje da od svoje emisije ne odustaje ni u slučaju da postane predsjednik i ode na Pantovčak.

Osim na regionalnim televizijama sve emisije “U zdrav mozak” mogu se gledati i na YouTube-kanalu emisije i na Jurkotićevu Facebooku gdje će svojim glasačima svakodnevno donositi sve o glavnim točkama svoga predsjedničkog programa.