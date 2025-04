Omiljena oskarovka rodila drugo dijete: 'Čini se kao savršen trenutak'

Slavna Oskarovka Jennifer Lawrence (34) i njezin suprug, galerist Cooke Maroney (40), postali su roditelji po drugi put. Vijest je potvrdio magazin People nakon što je par viđen u šetnji New Yorkom u ponedjeljak, čime su okončana višetjedna nagađanja o dolasku prinove. Obitelj Lawrence-Maroney sada je bogatija za još jednog člana, pridruživši se njihovom trogodišnjem sinu Cyju.

Iako je vijest o rođenju potvrđena, par, poznat po čuvanju privatnosti, još uvijek nije otkrio detalje o spolu, imenu ili točnom datumu rođenja djeteta. Ovaj diskretan pristup u skladu je s njihovom dosadašnjom praksom zaštite obiteljskog života od očiju javnosti. Lawrence je trudnoću objavila u listopadu 2024. godine putem ekskluzivnog intervjua za Vogue, a ubrzo nakon toga ponosno je pokazivala trudnički trbuščić na raznim događanjima. Izvor blizak glumici tada je za People izjavio kako je "oduševljena što je ponovno trudna" te da joj se "čini kao savršen trenutak", dodajući kako će njezin sin Cy napuniti tri godine kada stigne nova beba, što se i dogodilo jer je Cy rođen u veljači 2022.

GALERIJA: Biste li ga prepoznali? Pogledajte kako se naš voditelj mijenjao kroz godine

Jennifer Lawrence i Cooke Maroney vjenčali su se u listopadu 2019. godine na raskošnom imanju Belcourt u Newportu, Rhode Island, a među uzvanicima su bile i zvijezde poput Emme Stone, Adele i Amy Schumer. Njihov prvi sin, Cy, dobio je ime po poslijeratnom američkom slikaru Cyju Twomblyju, jednom od omiljenih umjetnika Cooke Maroneya, koji od 2022. godine radi kao direktor umjetničke galerije Gladstone u New Yorku. Par je poznat po skladnom odnosu, a izvori su ranije za Entertainment Tonight otkrili kako su "jako zaljubljeni" i da su željeli proširiti obitelj, uživajući u zajedničkom roditeljstvu.

Lawrence je u rijetkim trenucima otvoreno govorila o dubokom utjecaju majčinstva na njezin život. U intervjuu za Vogue 2022. godine, nakon rođenja Cyja, podijelila je svoje osjećaje: "Jutro nakon što sam rodila, osjećala sam se kao da je cijeli moj život počeo iznova. Kao, 'Sada je prvi dan mog života.' Samo sam zurila. Bila sam tako zaljubljena. Zaljubila sam se i u sve bebe svugdje. Novorođenčad je tako nevjerojatna. Ti ružičasti, natečeni, krhki mali preživjeli."

Dodala je kako je majčinstvo proširilo njezinu sposobnost voljenja na načine koje nije mogla ni zamisliti. "Moje srce se rastegnulo do kapaciteta za koji nisam znala da postoji. U to uključujem i svog supruga", izjavila je. Iskustvo majčinstva utjecalo je i na njezine profesionalne odluke. U razgovoru s Cameron Diaz za Interview Magazine 2023. godine, priznala je da je postala znatno selektivnija pri odabiru projekata. "Nema više stiskanja rasporeda kad imate bebu... Definitivno pomaže kod odbacivanja projekata: 'Da. Ne. Da. Ne. Je li ovo vrijedno biti odvojena od djeteta pola dana?'" objasnila je. Pritom je naglasila i veliku podršku supruga: "Srećom, moj suprug je najbolji otac na cijelom svijetu, pa kad radim, nemam više krivnje od one uobičajene, svakodnevne, cjelodnevne roditeljske krivnje."

Unatoč proširenju obitelji, Jennifer Lawrence ne zapostavlja ni svoju uspješnu karijeru. Nedavno je završila snimanje filma "Die, My Love", psihološkog trilera redateljice Lynne Ramsay, u kojem glumi uz Roberta Pattinsona i LaKeitha Stanfielda. Film, temeljen na istoimenom romanu Ariane Harwicz, bavi se izazovnim temama postporođajne depresije i bipolarnog poremećaja, a smješten je u ruralnu Ameriku. Redateljica Ramsay opisala je materijal kao "hardcore", ali je istaknula kako je Lawrence snažno reagirala na njega te da film ima i elemente humora. Uz glumu, Lawrence nastavlja razvijati projekte kroz svoju produkcijsku kuću Excellent Cadaver.

VIDEO: Preminuo je legendarni glumac Val Kilmer