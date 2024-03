Ognjen i Matea sukobili se prije igre: 'To mi je plitko da pliće ne može'

Nakon što Matea nije dobro primila kritiku koju je prije natjecanja na poligonu plavom timu, a posebno njoj, uputio Ognjen iz crvenog tima, napetost između njih dvoje sve je veća. „Jako sam impulzivna, sportski sam nastrojena, nemam granica kad gubim, sve mi je prenaglašeno. To je moj problem. On se na to uvrijedio. S obzirom na igru u kojoj su njegovi muškarci izgubili 4:0, bolje da taj stav ima prema svojim muškarcima nego prema meni osobno. Što nije postrojio svoje dečke i rekao im: Halo, izgubili ste 4:0? Nego je meni došao da sam ga uvrijedila. To mi je plitko da pliće ne može“, komentirala je Matea Ognjenovu opasku o tome da ga je vrijeđala u igri.

Kad Ognjen nije htio dalje komentirati, Matea je imala repliku i na to: „Umjesto da zna što da kaže, on je nedorečen. Mislim da je razmišljao dva dana što da mi kaže.“ U takvom ozračju plemena su započela igru na poligonu. Što prije su trebali prijeći stazu u prvom dijelu poligona, a nakon toga ih je čekao skok u rijeku. Tko je prvi izašao iz vode natrag na poligon, imao je malu prednost jer bila je samo jedna staza preko koje su trebala proći oba suparnička igrača. Po dolasku na kraj poligona trebalo je složiti slagalicu, a potom na postolje baciti dvije vreće. Na rijeci Chavon pobjedu je odnio crveni tim koji je prvi prikupio deset bodova.

Pobjeda im je donijela slasne krafne. Budući da je svaki igrač u crvenom timu dobio krafnu, Ognjen je svoju htio podijeliti upravo s Mateom. „Htio sam pokazati da treba imati srce u svakom momentu, pa čak i u ovim najsurovijim uvjetima. Nije mi problem dati dio, važno mi je samo da ljudi znaju da se ne treba širiti mržnja nego ljubav i nadam se da će tako svi nastaviti“, objasnio je on svoj postupak.

„Preglupo mi je ispalo s onim likom iz crvenog tima kad je komentirao da nema mržnje između nas. Ne znam na koga se to odnosi, ja njega ne mrzim, ni ne znam ga. Možda je u redu dečko, ali mislim da se boji do kraja iznijeti svoje mišljenje“, rekla je Matea suigračici Mihaeli koja je pak komentirala da možda na kraju bude nešto između njih dvoje. „Ja se tako najčešće zaljubim. Moguće je. Na kraju će biti da je od mržnje do ljubavi tanka linija“, dodala je Matea.

Novost u Survivoru: Tajni imunitet

Survior uvijek iznenadi, pa tako i u novoj sezoni, jer su kandidati oba tima nakon poligona morali reći ime osobe koja najmanje zaslužuje mjesto u njihovom plemenu te joj time, ni ne znajući, omogućili priliku da osvoji tajni imunitet. Natjecatelj koji ima tajni imunitet može ga iskoristiti na plemenskom vijeću kada bude osjećao da je ugrožen. I to nakon glasovanja, ali prije objave rezultata. Mogu ga upotrijebiti najkasnije do spajanja plemena.

Plavo je pleme izglasalo Meggy, a ona je to komentirala riječima: „Vjerojatno je tako jer nisam donijela ni jedan bod plemenu.“ Kao najslabija karika crvenog plemena izglasana je Varja koja je tijekom igara svojem timu donijela bodove. „Smatram da je to isključivo zbog mog fizičkog izgleda. Definitivno sam najteža u plemenu i ne sramim se toga. Mislim da to ima neke prednosti, da me to neće oslabiti“, kazala je Varja.

Ostali natjecatelji vratili su se u kamp ni ne znajući što očekuje dvije natjecateljice. A one su morale složiti brojeve od 1 do 64 u određenom vremenu. To je pošlo za rukom Varji, dok je Meggy ostala kratkih rukava. Međutim, po povratku u plemena ni jedna svojem timu nije otkrila ništa o tajnom imunitetu.

Što će timovima biti novi zadatak i hoće li u svladavanju postavljenih prepreka biti spretniji plavi ili crveni nastavite pratiti na Novoj TV!

