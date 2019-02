Odbila karijeru zbog WC-a! Otkriven detalj iz prošlosti bivše TV voditeljice

Legendarna TV voditeljica Suzana Mančić otkrila je kako je propustila šansu da postane velika glumačka zvijezda. Naime, krajem sedamdesetih godina kad se snimao kultni jugoslavenski film 'Nacionalna klasa' Suzani je ponuđena uloga Flojdove Senke pored slavnog Gage Nikolića. Scenarij je odbila samo nekoliko dana prije početka snimanja i to zbog scene koju je trebala odigrati u WC-u.

- Scena u kojoj u kojoj sam se trebala pojaviti odigrala se u javnom toaletu gdje mi Gaga prilazi i zakazuje sastanak. U to vrijeme bila sam u vezi s jednim profesorom na Akademiji dramskih umjetnosti koji mi je rekao: 'E, pa fino! Ljudi će te se sjećati po tome što si glumačku karijeru započela u toaletu'. To je poljuljao moje samopouzdanje jer sam bila vrlo mlada i, naravno, odbila sam ulogu, a to nikada nisam prežalila- otkrila je nekadašnja Loto djevojka za Kurir.

Uloga je naposljetku pripala Maji Lalević, a Mančić kaže da joj je to bio posljednji put da je dozvolila da muškarci odlučuju o njezinoj ulozi. Da nije učinila tu pogrešku, kaže, danas bi iza sebe imala 40,50 filmskih uloga.

