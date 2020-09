Obožavatelji oduševljeni videom u kojem Aniston govori Pittu: Mislim da si vrlo seksi

Prije nekoliko mjeseci šuškalo se kako su Jennifer Aniston i Brad Pitt opet zajedno i obožavatelji ovog para koji se rastao prije 15 godina bili su presretni i navijali su da Jenn i Brad obnove romansu. Njih dvoje potvrdili su da su i dalje prijatelji, ali nisu komentirali

postoji li nešto više među njima.

Nakon dugo godina ovo dvoje glumaca sudjelovalo je u zajedničkom projektu koji je objavljen na YouTubeu i postao je pravi hit u kratkom vremenu. Naime, Aniston i Pitt zajedno s još nekoliko poznatih glumačkih imena poput Julije Roberts, Seana Penna, Morgana Freemana, Matthewa McConaugheyja i drugih, čitali su ulomke iz komedije "Fast Times at Ridgemont High". Brad je glumio Brada Hamiltona, a Jennifer je glumila Lindu koja se sviđa Bradu i u jednom trenutku ovo dvoje glumaca čitaju dijalog koji se odvija između njihovih likova, a zbog kojeg se njihovi ostali kolege koji su sudjelovali u čitanju odlomaka ove komedije nisu mogli suzdržati a da ne puknu od smijeha.

- Bok Brad, znaš da si mi oduvijek bio sladak. Mislim da si vrlo seksi. - pročitala je svoj tekst Aniston, a istovremeno u kadru je bio i Pitt koji se samo smješkao i malo i zacrvenio dok je njegova bivša supruga čitala svoj dio teksta. Ovaj video ima i humanitarnu stranu jer poznati glumci prikupili sredstva za humanitarnu organizaciju CORE koja pomaže pogođenima pandemijom koronavirusa.

