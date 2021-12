Objavljeni su rezultati ovogodišnjeg natječaja za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije

Hrvatska radiotelevizija objavlila je službene rezultate ovogodišnjeg natječaja za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije "Dora 2022." – popis 14 pjesama i 4 rezervne koje će se 19. veljače 2022. natjecati za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2022. u svibnju u talijanskom Torinu.

Na natječaj je pristiglo 184 prijava, a finaliste Dore izabrao je žiri u sastavu: Željko Mesar, HRT, Zlatko Turkalj, HRT, Robert Urlić, HRT, Antonela Doko, HGU i Aljoša Šerić, HDS.

1. FORGIVE ME (OPROSTI) - MIA NEGOVETIĆ

Autor glazbe: Andreas Stone Johansson, Denniz Jamm, Mia Negovetić, Laurell Barker

Autor teksta: Mia Negovetić, Laurell Barker, Denniz Jamm, Andreas Stone Johansson

Autor obrade skladbe: Denniz Jamm, Andreas Stone Johansson

2. GUILTY PLEASURE - MIA DIMŠIĆ

Autor glazbe: Mia Dimšić / Vjekoslav Dimter / Damir Bačić

Autor teksta: Mia Dimšić / Vjekoslav Dimter / Damir Bačić

Autor obrade skladbe: Ante Gelo

3. HERE FOR LOVE - BERNARDA

Autor glazbe: Bernarda Brunović, Adriana Pupavac, Andreas Björkman, Karl Persson, Jonas Ekdahl

Autor teksta: Aidan O´Connor, Bernarda Brunovic

Autor obrade skladbe: Andreas Björkman, Karl Persson, Jonas Ekdahl

4. HIDEOUT - TINA VUKOV

Autor glazbe: Rejhan Okanović, Tomislav Gojanović

Autor teksta: Tomislav Gojanović, Josipa Vujević

Autor obrade skladbe: Rejhan Okanović

5. I FOUND YOU - ERIK VIDOVIĆ

Autor glazbe: Eric Vidović, Filip Vidović, Gordan Dragić

Autor teksta: Eric Vidović

Autor obrade skladbe: Eric Vidović, Filip Vidović, Gordan Dragić

6. IF YOU GO AWAY - ELLA OREŠKOVIĆ

Autor glazbe: Sinisa Reljić - Simba

Autor teksta: Ella Orešković

Autor obrade skladbe: Siniša Reljić – Simba

7. IN THE DARKNESS - ToMa

Autor glazbe: Adriana Pupavac, Andreas Björkman, Tomislav Marić

Autor teksta: Aidan O' Connor, Tomislav Marić

Autor obrade skladbe:Andreas Björkman, Samuel Runsteen

8. LJUBAV - MILA ELEGOVIĆ

Autor glazbe: Bruno Krajcar

Autor teksta: Bruno Krajcar

Autor obrade skladbe: Bruno Krajcar

9. MALO KASNIJE - ROKO VUŠKOVIĆ

Autor glazbe: Predrag Martinjak/ Roko Vušković

Autor teksta: Roko Vušković

Autor obrade skladbe: Jan Šinjor Cvetković

10. MOLI ZA NAS - MARKO BOŠNJAK

Autor glazbe: Vlaho Arbulić

Autor teksta: Vlaho Arbulić

Autor obrade skladbe: Vlaho Arbulić, Mihovil Šoštarić

11. MY NEKT MISTAKE - JESSE

Autor glazbe: Silvio Pasarić, Jessica Atlić-McColgan

Autor teksta: Jessica Atlić-McColgan

Autor obrade skladbe: Silvio Pasarić

12. NO WAR - ELIS LOVRIĆ

Autor glazbe: Anthony Kukuljan

Autor teksta: Anthony Kukuljan, Elis Lovrić

Autor obrade skladbe: Elis Lovrić, Sandi Bratonja

13. STAY ON THE BRIGHT SIDE - ZDENKA KOVAČIĆEK

Autor glazbe: Adi Karas

Autor teksta: Adi Karas

Autor obrade skladbe: Elvis Sršen NoA, Zvonimir Bajević, Jurica Hotko

14. VOLI ME DO NEBA - TIA

Autor glazbe: Vlaho Arbulić

Autor teksta: Vlaho Arbulić

Autor obrade skladbe: Vlaho Arbulić, Mihovil Šoštarić

REZERVE:

1. KARLO VUDRIĆ – 3AM

Autor glazbe: Karlo Vudrić

Autor teksta: Karlo Vudrić

Autor obrade skladbe:Hrvoje Domazet

2. VLATKA BURIĆ DUJMOVIĆ VYAN – GLADIATOR

Autor glazbe:Ronny Svendson, Anne Judith Stokke Wik, Nermin Harambašić

Autor teksta:Ronny Svendson, Anne Judith Stokke Wik, Nermin Harambašić

Autor obrade skladbe:Ronny Svendson, Anne Judith Stokke Wik, Nermin Harambašić

3. TOTALNI OPTIMIZAM - WHAT IF

Autor glazbe: Marko Mihaljević

Autor teksta: Neil Patrick O'Hagan/Mario Mihaljević

Autor obrade skladbe: Marko Mihaljević

4. STELLA SCHOLAJA – GHOST

Autor glazbe: Stella Scholaja

Autor teksta: Stella Scholaja

Autor obrade skladbe: Stella Scholaja

