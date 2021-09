Novi festival u kamenolomu Montraker u Vrsaru dovodi Stefanovskog, Amiru Medunjanin, Perpetuum Jazzile i Massima

Jedna od najatraktivnijih lokacija u Istri - kamenolom Montraker u Vrsaru postaje dom novog festivala - "U zagrljaju glazbe, kamena i mora". Tako na ovo predivno mjesto iznad morske obale stižu vrhunska glazbena imena iz cijele regije - Vlatko Stefanovski, Amira Medunjanin, Perpetuum Jazzile i Massimo koji će od 23. do 26. rujna održati četiri nezaboravna koncerta.

Novi festival rađa se u organizaciji Music Timea, a ideju je u suradnji s gradom Vrsarom odlučio provesti Tomislav Kašljević koji ističe kako se radi o jedinstvenom događaju na zaista jedinstvenoj lokaciji.

"Nakon što sam vidio to impresivno mjesto znao sam da tamo moramo napraviti festival. Ideja je svakako da dovedemo najbolja regionalna glazbena imena i mislim da smo u tome i uspjeli" - rekao je Tomislav Kašljević i najavio da festival otvara Vlatko Stefanovski 23. rujna.







Vlatko Stefanovski jedan je od najznačajnijih jazz-rock gitarista ovog dijela Europe, poznat po svojim nevjerojatnim izvedbama na gitarama. Njegova maestralnost seže u melodije koje malo tko može svirati upravo radi specifičnih kombinacija etno jazza, rocka, jazz fusiona i blues glazbe. Stefanovski ima dugogodišnju uspješnu karijeru; kao član grupe "Leb i sol" snimio je 13 albuma, a zatim je nastavio kao samostalni glazbenik. Virtuoz na gitari poznat je po svojoj mješavini makedonskih tradicionalnih nepravilnih ritmova i suvremenog rocka. Stefanovski je povezan sa brojnim umjetnicima diljem svijeta, a među njima su velikani kao Allan Holdsworth i John McLaughlin.







Nakon Stefanovskog u kamenolom Mantraker dolazi neponovljiva kraljica sevdaha Amira Medunjanin 24. rujna. Amira Medunjanin, pjevačica čije je ime postalo sinonim za sevdah i sevdalinku, već dugi niz godina je jedna od najpoznatijih interpretatorica tradicionalne bosanske glazbe. Uz izvanrednu izvedbu, Amira se ističe jedinstvenom emocijom i inovativnošću kojom pristupa sevdahu, karakterističnim stilom izvođenja kojim je udahnula novi život višestoljetnoj tradiciji te iskrenom ljubavlju prema poeziji i glazbi.

Usporedbe s Cesariom Evorom i Billie Holiday ponajprije odražavaju način na koji Amira transformira sevdah iznutra, konstantno pronalazeći novi kontekst i formu, te ‘uzburkavajući’ uobičajeni stil izvođenja, definiran kroz stoljeća. No možda je najbitnije reći da je Amirina glazba ona koja će vam istovremeno oči ispuniti suzama i srce radošću.



Slovenska jazz atrakcija Perpetuum Jazzile jedna je od najpoznatijih i najspektakularnijih vokalnih grupa na svijetu, a u Vrsar stižu 25. rujna. Omiljeni od kritike, slovenski bend poznat je po svojim snažnim ritmovima, bogatim harmonijama, neviđenoj kreativnosti, pozitivnoj energiji I širokoj paleti glazbenih žanrova koje pjevači stvaraju svojim glasovima, a među kojima se nalaze – pop, rock, jazz, gospel, blues, bossa nova, disco, funk, etno I brojni drugi. Bogati repertoar ovog nevjerojatnog benda sastoji se od hitova slavnih glazbenika kao što su ABBA, Toto, Michael Jackson, The Queen, Daft Punk, David Guetta, Lady Gaga, Earth, Wind & Fire, Billy Joel, David Bowie, Joni Mitchell, George Benson, Bee Gees i drugih legendi.







Festival u kamenolomu će zatvoriti trenutno jedan od najvećih muških vokala u regiji - Massimo koji natupa 26. rujna.

Nakon hitova "Mali krug velikih ljudi" i aktualnog singla "Putujemo i kad stojimo" Massimo ne može dočekati priliku da stane pred svoju publiku i zapjeva te i druge pjesme iz svog bogatog repertoara.

Omiljeni domaći glazbenik i njegov bend pripremili su publici presjek njegova stvaralštva, od hitova s početka karijere do pjesama koje trenutačno osvajaju sve top ljestvice.

Massimo je u proteklih godinu dana osvojio sve eminentne nagrade - od Porina za hit godine, do brojnih drugih glazbenih priznanja zato ne čudi da se za njegove live nastupe traži ulaznica više.







Inače, Vrsar s ponosom nosi ime "kiparski grad", a u zapuštenom kamenolomu Montraker se svako ljeto od 1991. godine održava istoimena ljetna kiparska škola koja počinje u prvom tjednu mjeseca rujna. Skulpture iz prijašnjih radionica u Montrakeru mogu se vidjeti na plažama, autokampovima, vrsarskoj rivi i u gradskim parkovima.

Iz vrsarskog kamenoloma vadio se nadaleko poznati Vrsarski kamen, od kojega su građene mnoge najznačajnije zgrade u Veneciji.







Kamenolom Montraker nalazi se na poluotoku sjeverozapadno od starogradske jezgre Vrsara (sa sjeverozapadne strane crkve i stare benediktinske opatije svete Marije) te je svojom veličinom, lokacijom i povijesnim značenjem zasigurno najvažnije nalazište kamena na Vrsarštini.

Ulaznice za koncert možete pronaći od 1. rujna u sustavima Eventim, Entrio i Mojekarte.hr

23.9.2021. Vlatko Stefanovski - 170 kn - ulaznice Entrio - Moje karte - Eventim

24.9.2021. Amira Medunjanin - 170 kn - ulaznice Entrio - Moje karte - Eventim

25.9.2021. Perpetuum Jazzile - 210 kn - ulaznice Entrio - Moje karte - Eventim

26.9. 2021. Massimo - 190 kn - ulaznice Entrio - Moje karte - Eventim