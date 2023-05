Nora i Anđela okomile se na Sanju i poručuju: Sve radiš bezveze!

nevjerojatna transformacija

Anja iz 'Života na vagi' skinula je 41 kg u showu, a sada čeka bebu i više ovako ne izgleda

U showu je Anja ostala do posljednjih dana, no nije uspjela izboriti finale u koje je došla s nevjerojatnih 41,1 kilograma manje. Anja je nastavila paziti na svoju kilažu, no trenutačno je to vrlo teško jer je nedavno objavila sretnu vijest. Naime, Anja i njen suprug Ivan čekaju svoje prvo dijete.