'Nogomet je i dalje jedino mjesto na koje pobjegnem. Dinamo se, naravno, prati i kad ide i kad ne ide'

"Imam tu ludu i predivnu sreću da sam i u kazalištu, i na snimanjima serija i na pozornici najboljeg showa u Hrvata. Puno radim, ali to mi pruža veliku sreću i zadovoljstvo", govori nam glumac i voditelj Filip Detelić koji je jedva uhvatio malo vremena za razgovor tijekom snimanja showa "Tvoje lice zvuči poznato". Filip trenutačno ima voditeljski angažman u ovom showu Nove TV koji je s emitiranjem krenuo nedavno, kao i ulogu u seriji "U dobru i zlu", igra u nekoliko predstava u kazalištu. No, osim toga, na televiziji smo ga do prošlog tjedna mogli uhvatiti i u seriji "Metropolitanci 2". Raznovrsne uloge i angažmani vežu se oko ovog glumca, a o svemu tome nam je i pričao.

Posljednje u čemu vas gledamo jest kao voditelja showa "Tvoje lice zvuči poznato". Kako se osjećate u ovoj ulozi? Rado sam se vratio u studio i mogu reći da mi je baš falio. Godinu dana je bila pauza - s jedne strane mi je brzo prošlo, a s druge strane, jedva sam čekao s kolegom Igorom Mešinom ponovo stati na scenu, vidjeti neke nove kandidate... Moram biti iskren i reći da mi malo fale i oni prošlogodišnji, jer bilo mi je prvi takav angažman i za njih sam ostao posebno vezan. Kad sam se vratio, vidio studio, bio sam malo nostalgičan, no novi kandidati su me iste sekunde kupili jer su stvarno genijalni.

Ovo nije prva sezona da ste voditelj. Imate li neki drugačiji dojam s obzirom na prošlu godinu? Uzbuđenje je još veće i jače, a treme nemam. Na svu sreću, tremu nisam imao niti na početku, a kada sam došao svi su me odmah prihvatili i bili divni prema meni. Stvarno obožavam biti na Novoj TV i kada radim na seriji i kada sam u showu i nadam se da ćemo još dugo surađivati

Koliki vam je voditeljski posao izazov? Naravno da mi je na početku bio mali izazov, jer nikad prije nisam radio taj posao. Bilo mi je skroz nešto novo i nisam znao što očekivati. Kad sam dobio posao, odmah sam zvao Mešina koji je već jako dugo tu i ima puno iskustva. On mi je sve ispričao u detalje, tako da nisam došao nepripremljen. No, nitko te ne može dovoljno pripremiti. Pogotovo taj osjećaj kad dođeš tu pred ovu predivnu publiku i ogromnu produkciju, moraju ti se malo zatresti noge. No, vrlo brzo je ovaj posao postao stvarno veliki gušt.

Vaša interakcija s kolegom Mešinom, kandidatima i žirijem u showu djeluje vrlo prirodno i lagano. Kao da se vi i inače tako zezate. Je li stvarno takva situacija i kada se kamere ugase? Apsolutno je takva situacija i kad su kamere upaljene i kad nisu. Tu je konstantna zabava i ludnica. Mislim da se bez pozitivne zajedničke energije ne može ni snimiti nešto kvalitetno i nešto što publika prepoznaje. Vjerojatno ima i onih kojima se ne sviđa, ali s kritikama se uvijek treba suočiti. Svakako, imam dojam da ima puno više onih koji uživaju u showu i koji cijene trud naših predivnih kandidata i svih iza pozornice. Naravno, neki kandidat i transformacija im se svidi malo više, neki malo manje, ali mislim da su stvarno svi nevjerojatni i da im cijela Hrvatska treba zapljeskati na tome.

U showu su tema imitacije. Jeste li ikad razmišljali o tome kako biste vi nešto izveli da ste natjecatelj? Nisam nikada razmišljao kako bih ja nešto izveo. Kada gledam nastupe naših natjecatelja, uglavnom im se samo divim. Ne bih volio biti na njihovom mjestu jer pjevati baš ne znam. Za jedan ovakav show treba imati malo glazbene podloge. S druge strane, vjerojatno bih se u ovom glumačkom dijelu bolje snašao. Koreografiju bih vjerojatno i pogodio, a pjevački dio, tu bih stvarno zakazao. Išao bih i sam sebi na živce, pa ne bih volio ni da to drugi slušaju.

Kad smo kod glazbe, što volite slušati? Nemam neki određeni žanr glazbe koji preferiram. Kod mene se stvarno može naći svega, ali svi koji me znaju, znaju da ne prolazi ni jedan dan u mom životu, da ne padne bar jedna pjesma od Balaševića. Njega obožavam. Slušam njegovu glazbu, čitam njegove knjige, pamtim njegove stihove, doslovno kroz njegove pjesme živim svoj život.

Koju javnu ličnost vi dobro imitirate? Iskreno, ne bih se bavio imitiranjem. Nekad davno sam se malo igrao s tim, kada još nisam upisao Akademiju, pa su tu bila razna lica koja sam imitirao iz zezancije pred društvom. Ali kad sam nekako krenuo u ovaj glumački svijet... Nije da mislim da je to manje vrijedno, dapače divim se ljudima koji to rade, koji znaju u dušu nekog pogoditi. Ne radi se tu samo o govornim manama ili facama, tu su i rečenice koje treba moći i znati dobro izvesti. Doduše, nisam nikad do kraja uspio skinuti nekoga pa se nisam ni htio hvaliti s tim.

Da ne pričamo samo o vama kao o voditelju. Trenutačno vas gledamo u nekoliko televizijskih serija. Krenimo s "U dobru i zlu". Igrate jednog "kriminalca", no upoznali smo i drugu stranu Tome. Kako biste ga vi opisali? Toma je na prvu ruku kriminalac, ali kako se mi tijekom snimanja serije volimo zezati, kažemo da je Toma jedan ubojica mekog srca. Ima tu mračniju stranu, ali sve više kako epizode odmiču, iz njega izlazi ta dobra duša. To je čovjek kojem je žao zbog svega što je napravio u životu, možda nije imao nekog drugog izlaza... Kad bih ga morao braniti, rekao bih da izlaz uvijek postoji. U shvaćanju toga mu je naravno pomogla i zaljubljenost u Niku koja ga vuče na svijetlu stranu. I ja se, osobno, nadam da će na kraju serije Toma završiti na dobroj strani i da će poslušati Niku. Kada hodam po dućanima i tržnici svi mi viču: "Slušaj Niku", pa molim scenariste da omoguće da Toma posluša Niku.

Na ekranima smo vas mogli pratiti i u ulozi Mislava Pavića u "Metropolitancima 2". Jedan potpuno drugačiji lik. Koji lik vam je draži? U ulozi chefa Pavića sam već skoro godinu dana, a trenutačno više vremena provodim na Novoj TV snimajući Tomu tako da moram ipak reći da mi je on draži. Vjerojatno je i do toga što je Mislav "good guy", a ipak je zanimljivije igrati ulogu u kojoj postoji i mračna i svijetla strana lika. Kod Tome mi je zanimljivo gledati što će prevagnuti u kojoj sceni i u kom smjeru. Nekad mislim da će sada nastaviti pozitivno, pa se i sam hvatam za glavu dok doma čitam scenarij i navijam da prevagne dobra strana i tako nastavi dalje.

Mislav je chef. Kakvi ste vi s kuhanjem? Volite li kuhati? Koje jelo najbolje pripremate? Obožavam kuhati. Nažalost, nemam baš puno vremena za kuhanje u zadnje vrijeme zbog svojih radnih obaveza. No, stvarno volim sve. Najmanje s ribom poslujem, ali sve ostalo stvarno obožavam pripremati. Ne bih istaknuo najdraže jelo, jer sam još uvijek kuhar koji uči i nadam se da ću kroz godine čuti onu: "Skuhaj nam ovo, to ti najbolje radiš."

Aktivni ste i u kazalištu. Koja vam je najdraža predstava u kojoj ste igrali? Kazalište je moje primarno zanimanje, mjesto gdje sam na plaći, a moja matična ustanova Kerempuh je moj drugi dom. Ponekad, i prvi. Nemam sada neku najdražu predstavu, a ne bih ih sad htio sve nabrajati. Trajalo bi to predugo, ali svakako moram spomenuti nezavisnu scenu u kojoj puno nastupam. Naravno, to je prvo Tvornica lutaka kod Petre Radin i Marija Kovača. S njima sam već 17 godina i prošli smo cijelu Hrvatsku, a i van nje. Bili smo čak u dalekom Sibiru. To je stvarno jedna velika obitelj, ne znam više koje bih riječi pohvale koristio za Tvornicu lutaka. Odnedavno sam i kod Ecije Ojdanić u Moruzgvi. Isto jedna predivna atmosfera. Imao sam i tu sreću da s kolegom Markom Hergešićem igram i u kazalištu KNAP. U Teatru Exit nastupam s kolegicama. Nastupao sam prije toga i u kazalištu Ulysses na Brijunima, na Dubrovačkim ljetnim igrama, u Kazalištu Komedija sam odigrao jednu predstavu, stekao neke prijatelje... Tako da imam veliku sreću da nastupam po raznim kazalištima, dobivam razne uloge i stvarno mogu reći da sam sretan i ispunjen.

Uz sav posao, imate li slobodnog vremena? Što volite raditi u slobodno vrijeme? Za slobodno vrijeme me nemojte pitati, jer ga nemam. (smijeh) Jednostavno, ne postoji. Moje slobodno vrijeme je ono kad sve predstave završe, sve kamere se ugase, to je negdje iza 10 sati navečer pa do šest ujutro. To je moj prostor djelovanja, kad padne mrak, kad nema nigdje nikoga, kad bi se trebao odmarati, vrlo često to tako i ne bude. Naravno, poslije predstava ne možemo odmah otići doma. Mora tu biti neka čašica razgovora. Nećemo se lagati, pa moram reći i da često sjednemo i ne možemo spavati i zbog tog adrenalina koji publika da, ako je predstava dobra. Bude to često i do iza ponoći. Tako da uz sve, trenutačno nemam slobodnog vremena, a i ne mogu reći da mi nije drago zbog toga. Malo je teško. Malo sam sa snagom pri kraju, ali ne žalim se. Sve ovo govorim s osmijehom na licu.

Poznato je da obožavate nogomet. Imate li neke dogovorene tjedne rituale? Termin s prijateljima, gledanje utakmice kod nekoga... Apsolutno. Nogomet je i dalje jedino mjesto na koje pobjegnem. Imam dogovoren termin s prijateljima, to ponedjeljkom igramo Kedžo, Šeki, Brakus, ja, Ozren... Tu stvarno odemo sat vremena i tad ne razmišljam ni o čemu, samo ganjamo loptu. Mi se znamo i posvađati, bude i ružnih riječi, kao da smo najgori neprijatelji unutar tih sat vremena. Kad to završi, ide tuširanje, pa sjednemo kao da ništa nije bilo. Ja to vidim donekle kao neki odlazak psihologu, tako nam je tih sat vremena nogometa. Nažalost, u zadnje vrijeme ni to ne uspijevam. Ali nogomet je uvijek prisutan. Ako ne igramo, onda u razgovoru. Utakmice se gledaju, komentiraju... Dinamo se, naravno, prati i kad ide i kad ne ide. Kao što se kaže, Hrvatska je zemlja s milijun i više izbornika, a nisam ni ja lišo prošao po tom pitanju. Tako da i ja se uključim u tu raspravu.

Što nam spremate za bližu budućnost? Pa za bližu budućnost, svašta je u pripremi. Ima nekih dogovora o kojima ne bih smio pričati, a ono što smijem reći je jedan projekt koji smo pokrenuli moja malenkost, Josip Brakus, Matija Šakoronja, Luka Petrušić i Tin Sedlar. Radimo jedan tekst kojim se nadamo da ćemo nekako doći na kazališnu scenu. Uz tekst, sami ćemo to producirati, sami ćemo prodavati. Bit ćete obaviješteni kad odlučimo da bude premijera, još točno ne znamo kad. Prva nam je izvedba u Oroslavju 17. svibnja. Tome se stvarno jako veselim. Nas petorica smo jako nabrijani, mislimo da radimo nešto kvalitetno i dobro, a sad je na publici da prosudi hoće li to tako biti.

Poznato je da ste otac dvoje djece, ali i da ne govorite puno o privatnom životu. No, moram vas pitati... Kako usklađujete sve? Da otac sam dvoje predivne djece. Rastu k'o gljive. Samo po njima vidim koliko ja zapravo starim, ali ne da se tata. Ne stignem baš u zadnje vrijeme usklađivati svoje obaveze. Ne vidim ih koliko bih htio, ali trudim se. Trudim se da se ne osjećaju ni sekunde zapostavljeni. Čujemo se makar mobitelom, preko videopoziva, ja njima prepričavam kako mi je na snimanju, kako mi je na probama, već su oni sad dovoljno veliki, pa i meni daju nekakve savjete. To su moji mali i kritičari, ali naravno moji najveći navijači.

