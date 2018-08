Njeni obožavatelji je ne ostavljaju na miru: Molim te, uhiti me!

Werbung Plitsch Platsch Baywatch reloaded Habe Minimum 14 Mückenstiche. gestern gezählt Story zum Foto: Muss am Abend immer die Hotelzimmertür komplett verriegeln. Fühle mich sonst unsicher. Habe 2012 in #newyorkcity nachts den Sicherheitsdienst verrückt gemacht, weil ich dachte, jemand versucht bei uns einzubrechen. Mr. K. hat in Schlüppern unseren armen Nachbarn zu später Stunde zur Rede gestellt. In Wahrheit waren die Türen nur so hellhörig, dass es so wirkte, als versuche jemand mit seiner Schlüsselkarte bei uns reinzukommen 😆. PEINLICH für Mr. K. Wir Frauen sind einfach selten genial und total irre. Werbung Ende

A post shared by Adrienne Koleszár (@adrienne_koleszar) on Jul 27, 2018 at 3:04am PDT