Nives Ivanišević objavila romantičnu snimku s Goranom i raznježila pratitelje: 'Najdivniji par'

Najbolji hrvatski tenisač svih vremena Goran Ivanišević (52) i njegova supruga Nives (41) nemaju običaj na društvenim mrežama često dijeliti privatne trenutke, no posljednjim videom na Instagramu raznježili su sve pokazujući koliko su romantični.

Nives je objavila snimku na kojoj nasmijana sjedi u Goranovu krilu, a on je grli i ljubi dok se njišu u ritmu glazbe.

"Najsretniji, najljepši, najbolji skupa", "Lipo vas je viditi tako zaljubljene i sretne! Bog vas čuvao i sretni bili do kraja života", "Divni, stvoreni jedno za drugo. Sretno vam bilo", "Najdivniji par ikad", "Bože, kako ste slatki", "Goran se vratio iz mrtvih otkad je s tobom, on je toliko veseli sretan. Prije je bio mrgud živi", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Nives i Goran u braku su od 2017. godine, a roditelji petogodišnjeg sina Olivera postali su u rujnu 2018. Vjenčali su se nakon godinu dana veze, što je prvi brak za voditeljicu, ali drugi za tenisača koji je bio u braku s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović. Goran s Tatjanom ima dvoje djece, kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.

