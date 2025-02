Nina iz 'Života na vagi' otkrila ime bebe, ali i kojeg je nogometnog kluba član od rođenja

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi', Nina Bandić, nedavno je otkrila da je postala mama. Nina je rodila sina, a sada je otkrila i kako se dječak zove. Njegovo ime je Emanuel, što se vidjelo na poklonu koji je dobio - članskoj iskaznici nogometnog kluba Hajduk. Prije nekoliko dana progovorila je o porodu i svojoj dijagnozi. Naime, Nini je tijekom trudnoće otkriven tumor te je krenula na kemoterapiju.

"Imali smo zakazan carski rez. Osjećala sam se odlično cijelu trudnoću, zadovoljna sam sa svime. Mali je također odlično, spava, jede, ne plače. On je naše malo čudo. Došao je novi mezimac i bit će pravi frajer", rekla je za RTL i priznala kako je trudnoća bila vrlo iscrpljujuća s obzirom na dijagnozu.

"S obzirom na to da je trudnoća bila jako teška i da smo svašta prošli zajedno, počevši s kemoterapijama i svakakvom boli, nevjerojatno je da se rodio živ i zdrav. Od prvog dana sam vjerovala da će biti dobro, vjeruješ u sve ono pozitivno. Razmišljaš o tome da ti je Bog dao to dijete, a vjera mi je bila ta koja mi je davala nevjerojatnu snagu. Odmah sam bila pozitivna, bila sam čvrste glave, ali tu bol i dalje ne mogu opisati. No, kad znaš da se boriš za sebe i za mali život, to te onda spašava", rekla je. Dodala je kako tijekom cijele trudnoće nije pustila suzu, slušala je svaku riječ liječnika, a velika joj je podrška bio suprug i obitelj. Posljednje mjesece morala je mirovati i vrijeme je provodila samo s najužom obitelji.

"Maleni je spasio moj život jer kad sam otkrila da imam rak, već sam bila u trećem stadiju, a nisam imala nikakvih simptoma. Liječenju se vraćam kada se oporavim od poroda", rekla je Nina te dodala da su joj velika podrška tijekom cijelog procesa bili i bivši kandidati 'Života na vagi'. "Tu su za mene bili Marsela, Ljube, Silvija i Mislav - u kontaktu smo bili cijelo vrijeme, rekla bih, gotovo cijeli crveni tim", rekla je i zahvalila im se na svemu. Također, naglasila je i nevjerojatnu pomoć koju je dobila od nutricionistice Martine Linarić. S obzirom na trudnoću i zloćudnu bolest, složila joj je optimalan plan prehrane, a Nina kaže kako joj je to puno značilo. "Bila je stalno uz mene. Čak je bila došla u Sinj posjetiti me", naglasila je Nina.

Podsjetimo, Ninin život se nakon RTL.ovog showa drastično promijenio. Prvo je sredinom prosinca pratiteljima na društvenim mrežama otkrila da se udala, a na samom početku ove godine i da očekuje svoje prvo dijete. Zatim je podijelila detalje teške borbe kroz koju je prolazila tijekom trudnoće.

"Nema ljepšeg osjećaja od spoznaje da u tebi raste maleno biće koje ćeš devet mjeseci nakon držati u svojim rukama. Vjerujem da svaka trudnica strahuje i jedva čeka pregled da vidi da je sve u redu, a pogotovo ako sve ne ide nekim laganim, jednostavnim putem. Na samom početku trudnoće krenule su naše zajedničke velike borbe. Doznali smo da osim malog bebača, u mome tijelu se također razvija zloćudni tumor već podosta velik i opasan za mene i bebicu", započela je Bandić svoju ispovijest u objavi na Instagramu pa nastavila: "Kombinacija trudnoće i kemoterapije ne zvuči optimistično niti obećavajuće ni u jednom smislu, ali tu smo borbu dobili i od samog početka sam bila svjesna da ne mogu pobjeći iz svoje kože, jedino što preostaje jest boriti se i vjerovati da ćemo oboje uspjeti preživjeti sve što nas čeka. Bilo je jako teških i bolnih dana i vjerujem da će ih biti sigurno još, ali isto tako bilo je puno lijepih dana u kojima smo uživali i bili sretni i koji su nas gurali dalje", kazala je Nina.

Snagu je pronašla u jednoj stvari: "Vjera da nas čuva dragi Bog i podrška najbližih su nam na ovom putu nešto najdragocjenije jer to nas gura iz dana u dan i čini jačima. Još kratko smo u jednom komadu i jedva čekam upoznati svog malog borca zbog kojeg život i svaka borba koja nas u životu čeka ima smisla - tvrdi bivša natjecateljica 'Života na vagi'."

Inače, Nina je na prvom vaganju u showu imala 136,2 kilograma, a u finalnom vaganju izgubila je 62,3 kilograma, što je čak 45,7% tjelesne mase. Tijekom sudjelovanja u showu "Život na vagi" osvojila simpatije gledatelja zahvaljujući svojoj iskrenosti, hrabrosti i odlučnosti u borbi protiv viška kilograma. Njezin put prema zdravijem načinu života bio je inspiracija mnogima koji su pratili emisiju.

Kroz show je pokazala nevjerojatnu snagu volje i transformaciju, kako fizičku tako i emocionalnu, što ju je učinilo jednom od omiljenih kandidatkinja te sezone. Osim što je ostvarila zavidan rezultat u promjeni svog načina života, Nina je nakon showa nastavila raditi na sebi. Na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog svakodnevnog života, a njezini pratitelji je cijene zbog iskrenosti i motivirajućih poruka. Uz to, Nina je pokazala da je zdraviji način života više od fizičke transformacije – to je proces koji uključuje i mentalnu i emocionalnu stabilnost.

