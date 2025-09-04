Nina Badrić objavila fotku s početka karijere s poznatim kolegom: 'Bili smo uvjereni...'

Jedna od naših najboljih pjevačica Nina Badrić na društvenim je mrežama podijelila fotografiju s početka svoje karijere, na kojoj je pozirala s kolegom Ilanom Kabiljom.

- Zadnja Jugovizija u Sarajevu, 1991. godine. Ilan Kabiljo i ja bili smo u timu Ivane Banfić, kao predstavnici Studija Zagreb. Tada klinci puni života, uvjereni da će baš naša mjuza promijeniti svijet i da nitko nikad nije čuo ono što mi radimo (zvuči poznato?), započela je objavu. - Ja tada potpuno nepoznata curica, pjevala sam prateće vokale Ivani Banfić (i hvala joj do neba na povjerenju), a Ilan je napisao i producirao pjesmu. Kad netko pomisli da može sve „preko noći“, ja bih mu rekla da je ipak potrebno milijun krivih pjesama da bi došla ona jedna prava. Ilan i ja smo je ipak napisali. Ali tek par godina kasnije. 1996. godine, na Splitskom festivalu, pojavila se naša pjesma „Ja za ljubav neću moliti“, koja je za mene, tada na samom početku karijere, značila sve. Ni ta pjesma nije postala hit na prvu, ali bila je drugačija od svega što je tada nudilo tržište, i uspjela je zaintrigirati publiku. Za mene je ta pjesma bila moj vlastiti otisak prsta. (A i Dino Dvornik je bio jedini koji me tada nazvao i oduševljeno rekao: „Piči, mala!“). Put do uspjeha, vjerujte mi, ipak traje 30 godina, napisala je Badrić.

Ninini fanovi oduševljeno su komentirali tu fotografiju, ali se i prisjetili kako je Nina i prije pjesme "Ja za ljubav neću moliti" imala dance hit "Godine nestvarne". Inače, Nina je prije nekoliko dana otkrila da je rasprodala koncert u Lisinskom koji će se održati 22. 10., te je sada dodala i novi datum. - Imamo novi datum! I nemojte reci da vam nisam rekla na vrijeme. Vidimo se 19.11.2025. Lisinski unplugged with Ante Gelo orchestra - napisala je glazbenica na Instagramu. Nina, koja je svojim hitovima poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dodiri od stakla, Dani i godine te brojnim drugim osvojila srca obožavatelja svih generacija, sada će te pjesme izvoditi u novom, akustičnom ruhu.

Osim svojih pjesama, Nina će publici pružiti nezaboravne izvedbe hrvatskih klasika kao što su Ako me ostaviš, Ljubav je tvoja kao vino, Ništa nova te mnoge druge pjesme koje su ostavile neizbrisiv trag u srcima svih nas. Ulaznice za koncert Nina Unplugged nabavite putem službene stranice Lisinski.hr i na blagajni Koncertne dvorane Lisinski.