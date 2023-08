Nikolina Pišek objavila atraktivne fotke iz bazena, pratiteljica joj poručila: 'Čemu golotinja? Vrlo plitko i otužno'

Voditeljica Nikolina Pišek (47) na Instagramu je objavila nekoliko fotografija s odmora u Dalmaciji na kojemu je već neko vrijeme, a sada je pokazala kako se nalazi u hotelu u blizini Zadra. Na Instagramu je objavila fotografije iz bazena, a ni ova objava joj nije prošla bez neugodnih poruka pratitelja.

Naime, voditeljica je pozirala u dvodijelnom bijelom kupaćem kostimu u bazenu hotela s nakitom na rukama, a ispod se našao komentar pratiteljice koja je napisala: "Gledam malo Vaš profil, čemu toliko golotinje i samopromocije? Odajete dojam površne osobe opsjednute vlastitim tijelom. Vrlo plitko i otužno. Nije na razini gospođe u Vašim godinama. Vjerujem da imate više za ponuditi. Možda sam u krivu".

A Nikolina joj je odmah i odgovorila kratko: "Apsolutno ste u pravu. Hvala vam".

Podsjetimo, i prije nekoliko dana voditeljica se susrela s neugodnim komentarima. Kada je objavila fotografije svojih kćeri Une Sofije i Hane Cigoj s odmora na Kanjonu Vrbasa, jedna je pratiteljica ispod fotografija odlučila prokomentirati izgled Nikolinine mlađe kćeri što se voditeljici nije nimalo svidjelo pa ju je odmah javno prozvala.

"Ova djevojčica je još kao beba uvijek imala neku skroz čudnu facu... a izgled je na Nikolinu i njenu majku (prije operacija)", komentirala je pratiteljica i naišla na oštre kritike drugih, ali i Nikoline.

"Draga Jelena (Ironija i sarkazam, prevodim jer izgledate kao osoba kojoj prijevod treba) Meni je želja vidjeti vaš mozak, budući da imate potrebu komentirati jednu savršeno normalnu i lijepu (a meni najljepšu na svijetu) djevojčicu od 8 godina. Na profilu njezine majke. Koju vas nitko nije tjerao pratiti. Ne sjećam se da sam vam zavrtala ruke iza leđa i čupala vam nokte tjerajući vas da me pratite. Ali vi to činite. Pritom mrzeći samu sebe zato što to činite. Koja vam je dijagnoza?", odgovorila joj je voditeljica.

Nikolina je prepirku odlučila nastaviti na Instagram storyju, gdje je pozvala svoje pratitelje da dotičnu prijave i blokiraju na društvenoj mreži zbog "emocionalnog zdravlja djece". "I nemojte me molim vas, niti iz najbolje namjere ušutkavati i govoriti mi da se ne treba osvrtati. Ne. Takvi psihopati su trulež našeg društva koja na našem ignoriranju raste. Da zbog ove spodobe moja ili nečija djevojčica pomisli da nije dovoljno dobra? Da je nedostatna? Da se ozlijedi?... nastavite niz‘", napisala je Nikolina za kraj i dodala hashtag ‘lov na jelene‘.

