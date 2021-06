Nikola Vlašić već ima razloga za slavlje! Supruga mu na svijet donijela sina, vijest su tajili

Jedan od junaka prošle utakmice bio je Nikola Vlašić (23) koji je protiv Škotske na njihovu nacionalnom stadionu zabio prvi gol utakmice i to u 17. minuti. Zbog toga je proglašen i igračem utakmice. No, sada pred važnu utakmicu, iako zasigurno uzbuđen zbog igre protiv Španjolske, on već ima razloga za slavlje!

Naime, dok se Vlašić u reprezentativnom kampu u Rovinju pripremao za utakmicu osmine finala Eura protiv Španjolske, stigla mu je prekrasna vijest. Kako doznaju 24sata iz obitelji, supruga Ana rodila im je prvo dijete, sina Nou. Vijest su uspješno zadnjih dana držali u tajnosti.

Iako je Nikola na terenu agresivan i borben, u privatnom je životu prava suprotnost. Naime, u relativnoj tajnosti samo prije mjesec dana po završetku ruskog prvenstva oženio je svoju dugogodišnju djevojku Anu u svojem rodnom Splitu u crkvi Sv. Lovre.

Nikola i Ana zajedno su već pet godina, a trenutačno žive u Moskvi gdje Nikola igra za moskovski CSKA. Nikola je prvo igrao za Everton u Liverpoolu, no potom se preselio u Moskvu kada je potpisao za CSKA, a njegova Ana vrlo se brzo doselila k njemu. Nakon što je završila fakultet, odlučila je poći za svojom ljubavi u Rusiju. Sretni par nije tajio svoju vezu, ali Nikola nikad nije govorio o privatnom životu pa tako ni ovoga puta nije napravio iznimku.

