Nevolje su plavo pleme podijelile na dva klana, a jednu natjecateljicu su optužili da ne pazi na higijenu

Novim izazovima i dramatičnim događajima koji utječu na odnose među natjecateljima u plavom plemenu nema kraja. Netrpeljivost koju međusobno osjećaju potpuno je izašla na vidjelo nakon posljednje igre za nagradu koja je bila ručak odabran od strane njihovih obitelji.

Da bi uživali u jelovniku kojeg su za njih odabrali njihovi najmiliji, kandidati su morali prijeći zahtjevan poligon s preprekama i mnogo provlačenja i preskakanja. Da bi poligon bio još kompleksniji, morali su voditi računa o tome da se staze poligona križaju, pa je bilo jako važno tko će do tih dijelova stići prvi. Na kraju poligona prvo su morali riješiti slagalicu, a potom su ih čekala četiri štapa. Na dva unutarnja štapa morali su okačiti prsten, a dva vanjska štapa morali su srušiti. Za pobjedu im je trebalo osam bodova.

Nakon uzbudljivog poligona kojeg su otvorili Leo i Bojan, samo jedno pleme je uživalo u slasnoj nagradi. Već u prvoj rundi crveni tim je poveo, ali u zadnjem srazu Lazara i Antonije, presudni osmi bod, plavom je plemenu donijela ona i omogućila plavima da uživaju u vrhunskim obiteljskim delicijama. Dok su se plavi gostili, crveni su komentirali kako je Nikolina loše igrala, zbog čega su izgubili vrijedan bod. „Na sljedećem vijeću će ona biti izglasana“, kaže Luka, a Lazar se s njim složio.

Za stolom za kojim se plavi tim oslastio finom hranom, svi su bili sretni, no kad su došli u kamp otvorila se tema između Davida i Antonije o klanovima. David je predložio da se hrana podijeli među klanova, jer mu se ne sviđa kako Sanja priprema jela. Naročito mu je zasmetalo to što cijedi juhu kroz maramu koju je nosila na glavi. „Ako žele podijeliti namirnice samo stvaraju još veći razdor. Ako razdor postoji, onda se možemo i do kraja razdvojiti. Vjerujem da ćemo se na poligonima i dalje boriti za plavi tim“, kaže Filip. „Ne želim da se odvojimo toliko da oni cijelo vrijeme budu na plaži, a mi u tu. Nema mi to smisla“, komentirala je Antonia, a Leo smatra se ovim postupkom plavo pleme potpuno podijelio na dva klana.

Osim klanova, koji su trenutačno glavna tema, među članovima plavog tima pojavila se nova nevolja. „Konkretno mi najviše smeta Sanjina nehigijena“, kaže David, a oko istog problema požalila se i Marina: „Kraj Sanje ne mogu spavati. Smrdjelo je i Davidu i Denisu cijelu noć. Stvarno, kao da si legao pokraj kontejnera, to je nešto neopisivo.“

Većem klanu smeta to što Denis i David malo rade u kampu i malo doprinose, a Denis je čuo što pričaju njima iza leđa. S Marinom i Davidom, odlučio je da će za njih napraviti i posebnu kućicu. „Poanta je bila da se razdijelimo po pitanju hrane. Ali očito se neki zli jezici ne mogu suzdržati pa se sad gleda na svaku grančicu koja je odnesena, svaku posudicu koja je oprana“, kaže Denis. Prvu noć Marina, David i Denis tako provode odvojeni od ostalih, a hoće li se to odraziti na igru plavog plemena, doznat ćemo već na novom poligonu.

VIDEO Prije pet godina glumica je izbačena iz stana, a stvari su joj bacili na ulicu: Razboljela sam se