Neven Ciganović: 'Severina mi je prijetila, rekla je da bi mi netko mogao razvaliti usta'

Društveni kroničar Neven Ciganović trenutačno je jedan od sudionika srpskog realityja 'Parovi'. Tamo je progovorio o sukobu sa Severinom, za koji tvrdi da se dogodio nakon što ju je prozvao zbog veze s 'konobarom iz Rijeke'. Navodi da mu je Severina, koju je dan kasnije sreo u teretani - prijetila.

Neven je kazao kako mu je rekla da je više ne spominje te dodao da mu je zaprijetila "da bi mu netko mogao usta razvaliti".

Podsjetimo, Neven Ciganović je na društvenim mrežama prije nekoliko mjeseci optužio kolegu modnog stilista da photoshopira fotografije, a povod je bio Markov odlazak avionom na Lošinj. Grubnić je kazao kako misli da je Neven zaljubljen u njega, a najavio je kako će protiv Cigija podnijeti tužbu za klevetu.

- Mogu samo reći da sam u Grubnića zaljubljen jednako kao i u Avu Karabatić, Bahru iz "Ljubavi na selu", Gospodina Savršenog i ostale čudne likove s naše estrade. Iskreno, ja gajim poštovanje prema tim osobama - kazao je Ciganović gostujući u našem podcastu. Dodao je i kako Grubnića često spominje jer on to traži.

- On je tipični narcis željan pažnje i uvijek mora biti u centru zbivanja, tako da to sam izaziva svojim postupcima. Ja sam možda jedini koji se usudi javno njega prozvati za nešto. Čudno mi je da se novinari više ne bave time. Zar ja moram biti taj koji na internetu nalazi slike koje je ukrao. Da je to novinar napravio, ne bi ga toliko smetalo. Nekako ga doživljavam kao Jelenu Karleušu za siromašne - kazao je Ciganović i dodao da će ako stvarno dođe do suđenja i ustvrdi se da je u krivu, priznati grešku.