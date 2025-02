Neno Belan: 'Ljubav je vječna inspiracija, ali sve više me nadahnjuju i životne priče'

Nježan, romantičan, samozatajan, trajan, strastven - i četrdeset godina s nama. Neno Belan točno toliko plovi glazbenim morima, pjeva o ljubavi, osnovnom gradivnom bloku naših života, a ove godine će svojim obožavateljicama i njihovim pratnjama na Dan žena 8. ožujka pokloniti koncert u zagrebačkoj Areni. Uz pratnju benda Fiumensi i uz pomoć brojnih pomno odabranih gostiju, i pjevača i instrumentalista, servirat će nam točno četrdeset najznačajnijih pjesama iz svoje bogate glazbene karijere. Sve su to pjesme koje su obilježile odrastanje nekoliko generacija, a jedan od naših najomiljenijih kantautora otkrio nam je kako se osjeća prije koncerta, ali i prisjetio početaka svoje karijere.

Neno, 8. ožujka u zagrebačkoj Areni proslavit ćete 40 godina karijere - kako se osjećate pred ovaj veliki jubilej?

Osjećam se iznimno zahvalno i pomalo emocionalno. Četrdeset godina karijere nije samo broj, to je putovanje kroz život, puno uspjeha, izazova i nezaboravnih trenutaka. Ovo je prilika da se okrenem publici koja me je pratila i podržavala cijelo to vrijeme i da zajedno proslavimo sve što smo doživjeli. Iako sam iskusio mnogo toga, ovaj jubilej ima posebno mjesto u mom srcu jer simbolizira ne samo moj rad, već i ljubav te publike koja me je pratila.

Što publika može očekivati na ovom spektakularnom koncertu?

Koncert će biti pravo spektakularno iskustvo - od impresivne scenografije i produkcije, do pažljivo odabrane set-liste koja će pratiti moju četrdesetogodišnju karijeru. Trajat će, vjerovali ili ne, četiri sata! Bit će lijepo imati sve te fantastične glazbenike pored sebe na bini, njih preko trideset, ali i drage goste, jer su moje suradnje uvijek donosile posebnu energiju, i želim da publika doživi pravi Neno koncert, pun zabave, emocija i nostalgije. Naravno, pripremili smo i neka mala iznenađenja, ali ne bih sada otkrivao sve detalje - volim da publika bude oduševljena.

GALERIJA: Evo tko sve dolazi u Survivor: Naš poznati glumac, influencer i MMA borkinja samo su neki od kandidata

Imate toliko hitova, kako ste birali pjesme za set listu?

Biranje pjesama za set listu bio je pravi izazov. Pokušao sam odabrati pjesme koje su obilježile različite faze moje karijere, one koje su najdraže publici, ali i meni. Svaka pjesma ima svoju priču i emociju, a ja sam želio stvoriti emocionalni put kroz četrdeset godina. Bilo je teško odlučiti što isključiti, ali vjerujem da će ovaj izbor donijeti pravi ugođaj i spojiti generacije.

Što za vas znači nastupati na Dan žena? Jeste li posebnu pažnju posvetili pjesmama koje su posvećene ženama?

Dan žena je veoma poseban dan, a ja sam uvijek imao veliko poštovanje prema ženama. One su bile velika i glavna inspiracija mom životu i mojoj glazbi, pa će na ovom koncertu biti puno pjesama koje govore o ljubavi, emocijama i ženama koje su oblikovale moju karijeru. Želim da ovaj koncert bude i moj način da odam počast svim ženama koje su bile dio mog puta.

Kako izgledaju pripreme za ovako veliki koncert? Imate li tremu nakon tolikih godina na sceni?

Pripreme su intenzivne i zahtijevaju puno truda i pažnje. Pazimo na svaki detalj, od svjetla, vizuala, do zvuka, set liste, kako bi sve bilo savršeno. Što se tiče treme, ona je uvijek tu, ali to je ona dobra, pozitivna trema. To je znak da mi je stalo i da želim dati najbolje od sebe. Nakon toliko godina, trema je ustvari postala moj saveznik - ona me drži živim i fokusiranim.

Vratimo se na početke - kako ste se zaljubili u glazbu i što vas je inspiriralo da postanete glazbenik?

Kao klinac, nisam razmišljao o karijeri u glazbi, sve je došlo prirodno. Gitara mi je bila bijeg u neki moj svijet, mjesto gdje sam mogao izraziti sve što osjećam. Glazba je bila način da izrazim svoje emocije i pričam priče. Sjećam se kako sam kasnije kao mladić svirao po kući i sanjao o velikim pozornicama. I ta ljubav prema glazbi ustvari nikada nije nestala, samo je rasla s vremenom. I kad sam prvi put osjetio onu posebnu energiju s bine, kad sam vidio kako glazba povezuje ljude, tada sam shvatio da je to ono što želim raditi cijeli život. Naravno, imao sam i drugih interesa, ali glazba je uvijek bila jača.

Kako su izgledali vaši prvi nastupi? Pamtite li svoju prvu svirku i kakav je bio osjećaj stati pred publiku?

Prvi koncerti bili su onako nekako divlji i sirovi. Svirali smo po klubovima, malim dvoranama, mjesnim zajednicama, parkovima... najčešće u neadekvatnim uvjetima, ali energija je bila nevjerojatna. Publika nas je ili voljela ili nije razumjela - sredine nije bilo. No, nama je bila fora da radimo nešto iskreno. Nismo imali ni puno opreme, ali imali smo zato strast i volju. Bilo je to nevjerojatno iskustvo - prvi put osjetiti reakciju publike na svoju glazbu.

Uvijek je zanimljiva priča da ste postali pjevač kao zamjena Marinku Biškiću u grupi Narodno blago. Jeste li razmišljali kako bi izgledala vaša karijera da se to nije dogodilo?

Ja sam fatalist i vjerujem u sudbinu, vjerujem da je sve već zapisano u zvijezdama. I upravo ta zamjena s njim je bila sudbinska okolnost. Da se to recimo nije dogodilo, sigurno danas ne bih bio ovdje. Ali to se jednostavno moralo dogoditi. Tako da je glazba bila moj put koji nisam mogao izbjeći, i ta "neočekivana" prilika mi je dala poticaj da krenem ozbiljnije. I ustvari nikad ne razmišljam što bi bilo kad bi bilo. Jer ovako kako je sad, jednostavno se moralo dogoditi.

Bend Đavoli postao je kultni na domaćoj sceni - kako danas gledate na te dane? Jeste li očekivali takav uspjeh?

Đavoli su bili mladenački san koji smo uspjeli ostvariti. Bili smo klinci s velikim entuzijazmom, ljubavlju prema glazbi i nevjerojatnom energijom. Sjećam se prvih proba, nastupa, prvog snimanja u studiju - to su bili trenuci koji su me oblikovali. Nostalgija je neizbježna, ali nije ona tugaljiva, više zahvalna. Gledam na to razdoblje kao na temelj svega što je došlo kasnije, i ponosan sam što smo ostavili trag u domaćoj glazbi. I danas, kad čujem neke od tih starih pjesama, osjećam onu istu energiju.

Što vas je potaknulo da nakon Đavola krenete u solo karijeru?

Nakon raspada Đavola i iskustva s bendom, solo karijera bila je prirodni slijed događaja. Želio sam istraživati svoj glazbeni identitet i pisati pjesme koje su bile osobne i autentične. Htio sam imati potpunu kreativnu slobodu, a solo karijera mi je to omogućila. Bilo je to vrijeme kada sam shvatio da želim pričati svoje priče na svoj jedinstven način.

Vaše pjesme često imaju mediteranski, nostalgičan i romantičan zvuk. Kako biste opisali svoj glazbeni stil?

Ne uklapam se u stvari ni u jedan žanr potpuno. Ja sam nekako žanr sam za sebe. Moja glazba je zanimljiva i specifična mješavina, spoj svega što volim - rocka, popa, talijanske canzone i generalno mediteranskog zvuka, a naravno i klapske pjesme koja mi je genetski u krvi, pa i latino je tu ponekad, pa onda reggae, ska itd itd. Ali sve na moj specifičan način. Svaki od tih elemenata pronašao je svoje mjesto u mojoj glazbi i nenametljivo se ušuljao u nju. A možda je najveći utjecaj imalo i sama blizina mora - odrastanje uz njegov zvuk, ritam valova i posebnu atmosferu koju Dalmacija nosi. Volim emociju i toplinu u pjesmama, one notama moraju pričati priču i prenijeti osjećaj.

Koja vam je pjesma iz vaše karijere najdraža, a koja vam je donijela najviše uspjeha?

Ma često dobivam to pitanje, i moj odgovor je uvijek nevjerojatno patetičan - sve su to moja djeca. Dakle, doista ne mogu reći koja mi je pjesma najdraža, jer svaka od njih nosi jedan trenutak mog života u sebi i specifičnu emociju tog trenutka, i vraća me u njega. Možemo eventualno samo lamentirati koje su moje pjesme više uspješne, a koje manje. Ali sve ih doista volim, i stojim dušom i srcem iza svake od njih. Ima dosta pjesama koje su mi donijele velikog uspjeha, kao što su "Pričaj mi o ljubavi", "Stojim na kantunu", "Dani ljubavi", "Dugo toplo ljeto", "Sunčan dan", "Vino noći", "Dotakni me usnama", "Ponoćna zvona", "Divojka sa juga", "Rijeka snova", "Zar više nema nas", "Ulicama grada", ali i mnoge druge.

Inspirirate li se i danas ljubavnim temama ili vas inspiriraju i druge životne priče?

Ljubav je vječna inspiracija, ali s godinama primjećujem da me sve više inspiriraju i razne životne priče, svakodnevni trenuci, uspomene ili nostalgija. Evo i zadnja pjesma koju sam objavio - "Regata života", govori u suštini o vječnoj čovjekovoj borbi i trudu da postigne nešto u životu, da se ostvari.

Radili ste i glazbu za kazalište - koliko se taj proces razlikuje od pisanja pjesama za albume?

Glazba za kazalište zahtijeva drugačiji pristup. Tu moraš pratiti priču i stvoriti atmosferu koja će nadopuniti vizualni doživljaj. To je izazov, ali i veliko zadovoljstvo. Dok pjesme za albume dolaze iz osobnih emocija i iskustava, glazba za filmove i kazalište zahtijeva da se prilagodiš tuđoj priči i konkretnim scenama. To je uvijek vrlo inspirativno i nevjerojatno iskustvo.

Jeste li oduvijek znali da ćete se baviti glazbom ili ste razmišljali o nekom drugom zanimanju?

Glazba je oduvijek bila moj put, ali da nije tako, sasvim sigurno bio bih završio fakultet elektronike koji sam i pohađao, i stigao do pred kraj, i bio inženjer u možda nekoj telekomunikacijskoj tvrtki, ili ko zna gdje. Elektronika je moja druga velika ljubav, a Nikola Tesla, poput The Beatlesa u glazbi, moj veliki uzor. Srećom, danas posjedujem svoj tonski studio gdje stvaram, a ustvari upravo to je mjesto gdje se sastaju te moje dvije ljubavi - elektronika i glazba.

Jedan ste od rijetkih glazbenika koji je uspio sačuvati svoj privatni život od javnosti. Kako ste to uspjeli sve ove godine?

Vrlo jednostavno, privatni život uvijek nastojim i uspijevam držati dalje od reflektora, jer smatram da su glazba i osobni život dvije odvojene priče. No, mogu reći da sam okružen ljubavlju, sretnim i bliskim ljudima, što mi je izuzetno važno. Ljubav je, uostalom, inspiracija za većinu mojih pjesama. Obitelj i prijatelji su mi nevjerojatno važni u životu. A moje srce? Poslušajte moje pjesme i sve ćete znati..

Kada ne nastupate i ne skladate, kako provodite slobodno vrijeme? Imate li neki hobi koji vas opušta?

Kao i svi drugi, ali na svoj način. Uživam, recimo, u kuhanju, pogotovo mediteranskih specijaliteta, i u druženjima s prijateljima. Volim pogledati dobar i zanimljiv film. Volim voziti biciklu, obožavam igrati stolni tenis. Volim se ponekad izgubiti u prirodi. Obožavam putovanja i otkrivanja nekih mjesta gdje nikad prije u životu nisam bio.

Kako danas gledate na domaću glazbenu scenu? Ima li mladih izvođača koji su vas oduševili?

Domaća scena je puna talenta. Vidim, ima mladih izvođača koji su kreativni na svoj način i koji donose svježinu. Drago mi je vidjeti da se glazba razvija u raznim smjerovima i da mladi umjetnici pronalaze svoj glas. To je važno za budućnost naše glazbene scene. Ali slobodan sam i izjaviti da ponekad, naravno ne uvijek, ne razumijem ono što oni rade, jer ja bih to radio veoma drugačije, ali to je očito prirodan proces, generacijske stvari, jer kad malo bolje razmislim, ni mene moji roditelji nisu baš doživljavali i razumjeli u punom opsegu, iako su me beskompromisno podržavali.

Koji su vam planovi nakon ovog koncerta - odmor ili nastavak rada na novim pjesmama?

Nakon Arene? Neću stati. Novi projekti, turneje, pjesme, možda neki novi album. Glazba je moj život, i dok god imam inspiraciju, i energiju, radit ću ono što volim. Još jednom, Arena Zagreb bit će slavlje svih tih godina, glazbe, uspomena i publike koja je uvijek bila za i uz mene. Glazba je moja strast, a planovi su uvijek veliki, jer vjerujem da nikad ne treba prestati sanjati.