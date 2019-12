Ne viđamo ju često! Bivša HRT-ovka uplovila u brak nakon šest mjeseci veze, a sada se druži s omiljenom voditeljicom

Vesela voditeljica Barbara Kolar na Instagramu je podijelila selfie s prijateljicama Nensi Brlek i Brankom Murvin.

- Prijateljice. Bez šminke. Bez filtera. Samo smijeh i veselje - napisala je ispod fotografije na kojoj su sve tri nasmiješene. Pratitelji su odmah zapazili Nensi, koja se ne pojavljuje često u javnosti, a koje se mnogi sjećaju kao lica koje smo redovito gledali na HTV-u. Tamo je provela punih 14 godina, a od 2016. je urednica i voditeljica na Al Jazeeri.

U međuvremenu je doktorirala i predavala studentima.

Već je 16 godina u braku s klavijaturistom Parnog Valjka Berislavom Blaževićem.

- Presretna sam! To je istinska ljubav i Bero i ja to jednostavno osjećamo - izjavljivala je često voditeljica. Par je svadbu najavio nakon pola godine veze. Upoznali su se potkraj 2002. godine na jednom od zagrebačkih partyja, i bila je to ljubav na prvi pogled.

U javnosti su se prvi put zajedno pojavili na Valentinovo, na koncertu Gibonnija, a Nensi je upravo početkom veljače 2003. godine na dodjeli Večernjakovih ruža, gdje je ponovno osvojila nagradu, prvi put javno priznala da je zaljubljena u naočitog glazbenika.