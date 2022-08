Nataša Janjić Medančić: 'Kad gledam društvene mreže, čini mi se da sam jedna od neuspješnijih majki'

Glumica Nataša Janjić Medančić (40) na društvenim mrežama često dijeli anegdote iz svakodnevnog života, a sada je progovorila o njihovom odnosu i odgoju te otkrila kako ''trenutno ima posla s Tomom i Jerryjem''. Kako kaže, ne smije ih ni minute ostaviti same, a minute mira događaju se tek kada se slučajno zajedno okupiraju zajedničkom igrom.

Kada je riječ o odgoju između dječaka i djevojčica, glumica smatra kako postoji razlika samo u različitim karakterima, a kako kaže, ona i suprug Nenad Medančić trude se odgajati ih jednako.

Velika pomoć su joj i roditelji koji su ne nedavno preselili u Zagreb kako bi bili što bliže unucima, a Nataša priznaje kako im njihova pomoć uistinu puno znači. Također, imaju sreće što i suprugovi roditelji rado uskaču i provode vrijeme s unucima te dodaje kako može zamisliti idealnu sliku, a to je da svi žive u istoj ulici. Onda bi možda imala i troje djece.

- Evo me kod mojih roditelja koji su u svojoj 70oj godini preselili iz Splita u Zagreb, u skromni podstanarski stan kako bi mi bili na usluzi oko čuvanja djece, psa, olakšali mom suprugu i meni usklađivanje obaveza i posao, družili se sa svojim unucima. Na tome sam im neizmjerno zahvalna, kao što sam zahvalna za sve korake u mom životu za koje su odigrali važne uloge potpore i podrške, od financijske do one moralne, vjerovali i podržavali me da bih danas bila tu gdje jesam - napisala je glumica na društvenim mrežama.

Nataša ta sebe kaže da nije stroga majka. Otkrila je da viče dosta, no to je samo zato što ju mališani ne doživljavaj svaki put jer znaju da se mogu izvući kroz njezino strpljenje, a suprug je puno konkretniji po tom pitanju.

-Kad gledam društvene mreže, čini mi se da sam jedna od neuspješnijih majki, jer iz daljine djeluje kao da neke majke posjeduju tu lakoću i mudrost da ne zapostave sebe dok su istovremeno posvećene mame, a ja se recimo danima znam ne izvući iz pidžame, jer pogon kreće ranom zorom, a dežurstvo i straža traju do iduće zore i veliki dio vremena sam isključivo policajac, sudac i higijeničar, a tek povremeno kreativna i lagana mama- kazala je glumica za portal Centarzdravlja.hr

Nataša sa suprugom Nenadom Medančićem ima sina Tonija, a samo godinu i pol nakon na svijet je došla i djevojčica Kaja.

