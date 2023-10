Nastup 'slomio' žiri Supertalenta, zbog onoga što su vidjeli svi su zaplakali u studiju

Nakon što je Maja Šuput svojim posjetom iznenadila glazbenu školu Jan Vlašimsky pozvavši njezine članove da se pridruže audicijama Supertalenta, u ovotjednoj epizodi svoj će poziv nekome osobno uputiti Davor Bilman. On je talentirane pojedince odlučio potražiti u Novskoj – gradu u kojem je odrastao – i to u svojoj bivšoj osnovnoj školi. „Znaš li prije koliko sam godina bio ovdje? Nešto više od 40“, rekao je ravnateljici koja ga je dočekala pred školskim ulazom, a zatim je svojim posjetom iznenadio đake koji su imali neprocjenjive reakcije. „Kada je Davor došao, oni su zapravo zanijemili. Kasnije smo to sve morali probaviti i o tome svemu porazgovarati“, otkrila je jedna od učiteljica.

Nakon druženja s učenicima njegove bivše škole, Davor je zavirio u stari školski dnevnik i prisjetio se svojih ocjena. „Pogledaj sve ove petice, uopće nisi bio zanimljiv u osnovnoj školi!“, rekla je ravnateljica, pokazavši na sve upisane petice. Osim nanizanih odličnih ocjena, u dnevniku su pronašli i zapise njegove bivše učiteljice koja je još tada napisala da Davor „lako i jednostavno izražava svoje misli i izvodi pravilne zaključke“. „Evo, ako netko kaže da u Supertalentu ne razumije moje komentare, slušajte profesore. Eto ti Martina!“, našalio se Davor.

VEZANI ČLANCI:

Đaci su oduševljeno prihvatili poziv na audiciju, a na pozornici su izveli nastup zbog kojega su apsolutno svi u studiju zaplakali, od voditelja i članova žirija do publike. „Moram priznati Davore da bolju točku nisi mogao izabrati“, rekla je Maja kroz suze, a što su učenici Novske osnovne škole pripremili da je toliko ganulo žiri ne propustite pogledati u nedjelju na Novoj TV!

Tko je Aleksandra Prijović? Srpska pjevačica živjela je u Hrvatskoj, a u braku je sa sinom teniske legende