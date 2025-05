"Našli smo još jednu pjesmu koja nije prošla na Doru iako zvuči kao hit"

Nakon što se emocije oko Eurosonga još uvijek nisu slegle, stigla je i LOVESICK, nova pjesma Nicholasa Shawa – potvrda da žiri i publika često žive na različitim planetima. Još jedna od pjesama koja nije prošla selekciju za Doru, a je li trebala? Procijenite sami.

Umjetnik pravog imena Nikša Lovrinić, dolazi iz jednog intimnijeg kuta – bez fanfara, ali s pjesmom koja zvuči koju želite čuti na velikom rock festivalu. „Lovesick", njegov najnoviji singl, stiže točno u trenutku kad prašina oko Eurosonga još uvijek u zraku. „Lovesick" možda nije prošla na Doru, ali zato nalazi svoje mjesto među onima koji znaju prepoznati kad je nešto stvarno. Iza Nikše su već nekoliko izdanja koja su našla svoju publiku. Nakon što je „Razorblade" prošle godine tiho, ali čvrsto izgradio krug slušatelja koji mu se vraćaju, „Lovesick" dolazi kao njegov najiskreniji i najosobniji rad do sada - solo projekt u kojem pjeva na engleskom i koji nosi njegov potpis od prvog riffa do posljednjeg stiha.

Ali ovo nije samo priča o pjesmi. Ovo je priča o čovjeku koji je tri puta odrezao kosu i donirao je u humanitarne svrhe, koji voli trčati kao i svaki muškarac u krizi srednjih godina i ne posjeduje jednobojne čarape. Do prošle godine je živio između Londona i Hrvatske, a pandemija mu je razbila i ritam i planove, ali ne i kreativni pogon pa je u tom razdoblju nastao veći dio materijala koji ćemo slušati ove i sljedeće godine. U planu su još jedan singl te cijeli drugi album, dok treći već spremno čeka 2026. godinu. Sve skupa - više od dvadeset pjesama koje balansiraju između nostalgične melankolije, indie šarma i vrlo britanskog senzibiliteta s balkanskim podtekstom. Slušateljske brojke to potvrđuju - 17.000 mjesečnih slušatelja na Spotifyju.



Ova pjesma je za sve one koji su barem jednom bili u toksičnoj vezi „Lovesick", ali nisu znali kako to objasniti bez da zvuče kao da čitaju caption ispod motivacijskog Tik Tok videa.



Foto: Neja Markičević