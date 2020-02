Snježana Mehun progovorila o ljubavi s austrijskim biznismenom: 'Nije bio običan početak veze'

Ljubav je u zraku, a da je tako, dobro zna dizajnerica i poduzetnica Snježana Mehun koja je od prošlog ljeta u vezi s austrijskim poduzetnikom Franzom Schillingerom. Iako svoju ljubav održavaju na relaciji Beč – Zagreb, to ih nimalo ne ometa u planovima za Valentinovo. – Još uvijek ne znam gdje ćemo proslaviti, ali znam da ću ga provesti na najljepši mogući način s Franzom i to mi je sasvim dovoljno – zaneseno nam govori Snježana ističući da je manje važno gdje će biti.

– Sigurna sam da će me Franz iznenaditi jer to uvijek radi – smije se ona i na pitanje kako su se upoznali otkriva nam cijelu priču.

– Upoznali smo se preko zajedničkog poslovnog partnera. Iako svi samci traže partnere po barovima i klubovima, na kraju je mala vjerojatnost da na takvom mjestu upoznate kvalitetnu osobu – započinje Mehun koja smatra da se kroz posao može bolje upoznati osobu i razviti dobar odnos. – Kasnije mi je priznao da je odmah razvio strategiju kako da me” upeca” – iskrena je dizajnerica i pomalo iznenađena. – Uopće nisam to tako doživjela. Prva reakcija je bila tipično muška – oduševljenje, komplimentiranje, ali onda je jednostavno stao s time i ponašao se čak sedam mjeseci skroz poslovno. Bili smo poslovni partneri i prijatelji sedam mjeseci prije nego što smo započeli vezu, bio je posve drugačiji – prisjeća se Snježana i dodaje da su njezini prijatelji za njega od početka govorili da je pravi gospodin – dodaje čašu, izmiče stolac…

Pripisali su to sredini iz koje on dolazi, a ona smatra da je stvar u nečem drugom. – Realno, to radi i moj sin i stvar je odgoja – objašnjava ona i kaže da joj je sve počelo biti sumnjivo kad je Franz odlučio dolaziti vikendima planinariti s njom na Sljeme.

– Nije mi baš bilo jasno zašto netko iz Austrije, pokraj Alpi, dolazi u Zagreb sa mnom hodati na malo Sljeme ha-ha-ha. Objasnio mi je kasnije: “Ja sam tebe htio upoznati zapravo” – kaže Mehun i smatra da je tako i bolje jer ne možeš nekoga upoznati na tipičnom dejtu. – Drugi ljudi su oko vas, dekoncentrirani ste. Kad ste u prirodi četiri sata, možete puno saznati jedno o drugome, ne možete baš glumatati. Uistinu nije bio uobičajen početak veze i udvaranja, zapravo nisam bila svjesna da mi se udvara i svi su me zezali, ali ja nisam baš tako to doživljavala – prisjeća se.

– Od početka me podržavao u svemu što radim, isticao i bio ponosan pred svima, svojim poslovnim partnerima, obitelji, objavljivao na svojim društvenim mrežama moje slike potpuno nesebično i ponosno. To me oduševilo. Nije imao potrebu natjecati se sa mnom ni minorizirati me kao osobu koja radi i stvara, a s time sam se, nažalost, sretala u životu, kao i mnoge druge žene – govori iskreno, a na pitanje o izazovima razdvojenosti odmahuje rukom. – Ta udaljenost mi se sada nekako čini mala. Ipak je to “samo” tri sata autom – kaže nasmijano i dodaje: “Često zajedno putujemo i privatno i poslovno.” Kao i svi ostali, i ona voli posebne znakove pažnje, ali ipak je izbjegla otkriti je li Franz sladunjav kako to nitko ne bi očekivao.

Foto: Instagram

– A stvarno mi je neugodno o tome govoriti iako se po mom Instagramu i vremenu koje sam provela u medijima ne čini tako. Franz je… drugačiji i time me osvojio. Znam da vas neće zadovoljiti floskule, pa ni sama ih ne volim čitati kada ih drugi izgovaraju. Evo vam primjer: neki dan otišao je na plac. Kupio je sir, vrhnje i hobotnicu jer volimo jesti iste stvari, ali i veliki buket cvijeća – smijulji se dok nabraja i otkriva da on cvijeće nikad ne zaboravlja. – To me oduševi svaki put kao da sam malo dijete, donosi ga uvijek kada dolazi iz Beča – kaže nam Snježana koja tvrdi da Franz ima i svojih nedostataka. – Ima hrpu mana kao i svi, ali ja volim i njegove mane. Ponekad je previše organiziran, precizan, sve se planira tako da je i mene doveo u red što mi se čak počelo sviđati – otkriva, a na pitanje vidi li se s Franzom pred oltarom nudi zanimljiv odgovor. – Vidim se s njim u svim opcijama, ali to bi ipak trebalo pitati njega, ja o tome ne mogu sama odlučiti. Svaki put kada me to pitaju, a pitaju stalno, suosjećam sa svim curama i ženama koje to nisu obavile nijednom jer na kraju to je ipak nekako najvažnije za ženu u našim krajevima, koliko se mi god borile za slobode i dičile feminizmom – ističe Mehun koja otkriva da je Franza osvojila kuhanjem. – Jedan mi je prijatelj rekao: “Znaš, s tobom se neću nikada posvađati jer super kuhaš” – govori kroz smijeh.

– Nisam shvaćala koliko često izgovaram “znam, znam, ma znam…” dok on to nije počeo ponavljati za mnom – govori kroz smijeh PR poduzetnica koja je hrabro odlučila miješati ljubav i posao. Naime, ona i Franz upustili su se u veliki projekt “San Lorenzo Adria” u koji je uključen i njezin sin Dino. – Franzova tvrtka Master Yachting Austria zastupnik je San Lorenzo Yachte, talijanskog brodogradilišta koje gradi najprestižnije jahte i superjahte. Svjetski broj 1 po dizajnu i opremljenosti te tehničkim karakteristikama. Uistinu izgledaju poput malih plovećih luksuznih vila sa staklenim stijenama i ostalim nevjerojatnim dizajnerskim rješenjima – oduševljeno govori i napominje kako je pristup marketingu i PR-u u ovom slučaju sasvim drugačiji jer su klijenti zahtjevni, žele ostati samozatajni i medijski neprisutni. – Događaji koje San Lorenzo organizira u svom brodogradilištu zatvoreni su za medije i namijenjeni za određen krug ljudi iz cijelog svijeta. Na najvišem su nivou budžeta koji su nezamislivi za naše pojmove, od milijun eura nadalje – govori ponosno Snježana koju je San Lorenzo Adria predstavio kao dio svog tima i na službenoj stranici.

Dean Kotiga je svratio u studio Večernjeg lista i otkrio što bi poručio Pernaru da ga vidi na ulici.