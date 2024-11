Naša pjevačica otkrila lijepu vijest: Trudnoću smo planirali, a cijeli proces kroz koji smo prošli nije bio lak

Pjevačica Natali Dizdar (40) otkrila je kako će za tri mjeseca postati mama. -Trudna sam šest mjeseci. Trudnoću smo planirali dulje vrijeme, a cijeli proces kroz koji smo prošli nije bio lak. No, oboje smo jako sretni i zahvalni što smo tu gdje jesmo i nadam se da će sve biti u redu do samoga kraja - rekla je za Gloriju. Natali je u dugogodišnjoj vezi s Williamom Pergeom s kojim će sada živjeti u Parizu.

Pjevačici će ljeto 2022. godine ostati u lijepom sjećanju i to zbog zaruka. Naime, njezin dugogodišnji dečko William Perge kleknuo je, a ona je potvrdno odgovorila. Ovu vijest otkrila je nedugo zatim na Instagramu kada je podijelila fotografiju na kojoj su njih dvoje pozirala zagrljeni i nasmiješeni, a ona je preko usta stavila ruku na kojoj se istaknuo prsten. - I ovo se dogodilo! - napisala je uz emotikon plavog srca i prstena. Fotografija koju je objavila snimljena je pored mora.

Podsjetimo, Natali je u jednom intervjuu ispričala kako ju je William osvojio. - Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma. Sve super, skupa smo, to je to - izjavila je naša pjevačica koja je zbog ljubavi prvo često putovala u New York, potom je preselila k njemu u Francusku, a potom i u London. Natali je jednom prilikom istaknula i da u Francuskoj najviše voli sveprisutnu estetiku te općenito strastveni pristup životu, dok William najviše voli Dalmaciju, naše otoke i “Smak svita” od TBF-a.

Dodajmo da se za vezu para saznalo prije šest godine, a u intervju koji je nedavno dala za Večernji list otkrila je i koliko je romantična. - Mislim da jesam, ali isto tako mislim da smo svi romantični kad se zaljubimo. Najromantičnije geste obično nisu neke velike nego spoj trenutka, osjećaja i povezanosti između dvoje ljudi. Kad netko prepozna sto želiš bez da mu kažeš i iznenadi te - veli glazbenica.

