Naša pjevačica odvažila se na veliku promjenu: 'Živjet ću u kući od gline i slame'

Da mi je netko rekao prije 11 g. kada sam prvi puta posjetila Indiju i bila u pustinji Thar da ću jednoga dana živjeti u Hrvatskoj u ovakvoj kući građenoj od prirodnih materijala gline, slame, drva rekla bih mu.. ma daj, moš si mislit!! Uskoro će naša obiteljska kućica biti gotova. U prirodi kraj rijeke Kupe u šumici. Znakovi su svugdje oko nas, samo ih trebamo vidjeti i prepoznati što nam govore. Nekako sam mišljenja i vjerujem u to da je sve zapisano i dogovoreno tamo negdje gore.. ❤️Imate li slična iskustva voljela bih da ih podijelite..🧡💙💚💜 #2019#love#nature#naturalbuilding#IBee

A post shared by Ivana Banfić I Bee (@ivana_banfic_ibee) on Feb 23, 2019 at 3:36am PST