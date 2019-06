Naša pjevačica objavila fotku iz Rusije, više ne sliči na sebe

Rumeni obrazi od prije sedam godina. Ne znam kud vrijeme proletješe, ali je zanimljivo naići na ovakvu fotku. Vraća sjećanja koliko puta sam se bacala na glavu, tražila, pokušavala da bi došla tu gdje jesam. Zahvalna na vlastitoj ludosti/hrabrosti! :-D #blastfromthepast #supertalent #7yearsbefore #singing #musicforever #dontgrowup #ninamalikralj #lelechem #ilitipjevam

A post shared by Nina Kraljić (@ninakraljic) on Dec 20, 2017 at 3:25am PST