Naša kraljica diska o braku: 'To je nešto najljepše što nam se moglo dogoditi'

Naša proslavljena atletičarka Sandra Elkasević zadnjeg dana 2023. godine izgovorila je sudbonosno ''da'' svom dugogodišnjem dečku Edisu Elkaseviću. Par je na Staru godinu odradio svadbeno fotografiranje na zagrebačkim ulicama u blizini hotela Esplanade, a potom su priredili svadbeno slavlje za svoje goste u Laubi. Sandra trenutačno uživa u životu van sportske sezone, a otkrila je kako joj je u braku. ''Mogu reći da je brak nešto najljepše što nam se moglo dogoditi – jače od veze, jače od svega. Ti više nisi jedna osoba, ti si dvije osobe u jednoj, a uvijek je lakše koračati kad su četiri noge u pitanju'', rekla je za IN magazin.

Podsjetimo, Sandra i Edis zaručili su se 2022. godine na Silvestrovo, a njihova ljubavna priča traje već godinama. Uz to što dijele sreću na privatnom planu, zajedno dijele i sve poslovne uspjehe i padove jer je Edis i Sandrin trener. "Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednica! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam 10 godina zajedništva, ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke. Volim te!" napisala je Sandra Perković na Instagramu kad je obilježila 10 zajedničkih godina s Edisom. O svojim zarukama progovorila je i u jednom intervjuu.

- 2022. godina pokazala se zaista kao moja godina jer sam se 31.12. zaručila nakon deset godina veze s osobom koju volim najviše na svijetu i mislim da mi nije mogla bolje završiti, a 2023. bolje početi - rekla je Sandra i otkrila da su se zaruke dogodile u Londonu, gradu koji joj ističe Sandra, puno znači.

- Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I, stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna - ispričala je atletičarka.

- Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba - dodala je Sandra. Za kraj je otkrila i da će se nakon udaje odreći svog prezimena i uzeti prezime budućeg supruga.

- Želim da u Parizu 2024. baca gospođa Elkasević. Svi me pitaju hoću li ostaviti prezime Perković Elkasević i vjerojatno neću ostaviti Perković, ali nikad se ne zna - zaključila je tada.

Inače, Sandra i Edis zajedno rade, odnosno Edis je Sandrin trener od 2013. godine. Edis se i sam prije bavio atletikom, a par se upoznao kada je Sandra imala 15 godina.