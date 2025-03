Nakon tri godine sviranja u cover bendu, mlada skupina glazbenika krenula je u vlastiti projekt

Greynoise još je jednom ima za koje ćete svakako čuti. Radi se o bendu iza kojeg stoje Lea Magzan na vokalu, Vanja Cvijanović i Viktor Petrina na gitarama, Vilim Petrina na bassu i Vjeko Zuhrić-Novaković na bubnjevima. Priča je ovo koja počinje s bendom koji je svirao obrade imena Overdose. Naime, Vjeko Vilim i Lea tijekom sviranja obrada primijetili su da su na istoj valnoj duljini te odlučili od benda koji svira obrade stvoriti bend koji radi svoju glazbu.

- Znamo se tri godine. Neki u bendu i duže, recimo Vjeko i Viktor su išli u srednju skupa, a Vilim i Vjeko su svirali i u prošlim bendovima zajedno - govori Lea te dodaje:

- Upoznali smo se tako da se bivšem gitaristu, Luki Kramaru, jednog dana sviralo covere s full bendom. Napravio je WhatsApp grupu sa mnom i Ivanom Šolcom, drugim bivšim gitaristom, i mozgali smo tko bi mogao biti bubnjar i basist. Gledali smo Vilima i Vjeku prije u drugom bendu dok su svirali i jednostavno su imali tu neku energiju skupa... i obavezno dolaze u "paketu" tako da smo odmah njih oboje dodali u grupu i tako započeli naš cover band. Najviše smo svirali klasike: Maidene, Dio, Led Zeppelin, Black Sabbath... - prisjeća se pjevačica benda te dodaje da misli da je najbolje početi sa sviranjem obrada jer se tako najbolje vidi tko kako funkcionira i što voli. Ime benda nastalo je iz želje da se ne definiraju žanrom.

- Sad kada neko vrijeme radimo skupa, svi naginjemo na malo melankoličnije, heavy bendove i takve pjesme smo i krenuli raditi. Tako da Greynoise može biti i ta melankolija na koju se kao bend "furamo", a vjerujemo da ćete Greynoise u punom sjaju osjetiti na našem prvom LP-ju koji je u nastajanju - najavljuje Lea koja je s bendom prošle godine objavila i EP.

"Konnekt", tko sluša heavy glazbu mislimo da bi čak mogao reći da je miks svega, ali ideja EP-ja je istraživanje svijeta oko nas i faktora koji izvana utječu na nas iznutra, ja mislim da ideju najbolje pokazuje pjesma "Red River", iako je napisana u metafori, pjesma govori o putu umjetnosti i kako zajednice reagiraju na nešto drugačije, novo i ta doza srama i tjeskobe koju jednostavno treba prijeći ako želiš biti iskren u svojoj umjetnosti. Ne znam koliko ne-umjetnici razumiju to, ali sam sigurna da svaki umjetnik može donekle razumjeti. Publici se najviše sviđa pjesma "Ljeljo", a ako ju poslušate mislim da ne treba puno objašnjavati zašto. Nama kao bendu je najdraža "My Own Paradise", iako i to je upitno jer kada si kreator pjesama svaka ti ima nešto posebno, teško je izabrati samo jednu, ali u svakom slučaju LP će biti više u vajbu "My Own Paradise"", pojašnjava pjevačica.

Greynoise ima veliku želju svirati vani, a osim toga može ih se čuti i po Zagrebu. No, osim glazbe ovi mladi ljudi svoje vrijeme troše i na ulaganje u budućnosti.

- U bendu nas troje studira, a ostali rade, s time da neki studiraju i rade. Imati nešto uz glazbu je jako zahvalno, jer iskustva i poznanstva koje smo stekli na poslu ili fakultetu mogu biti jako primjenjive za bend, a na bend trenutačno gledamo kao startup tako da nije dovoljno biti samo dobar glazbenik, treba biti i poduzetnik, a na kraju krajeva treba i uložiti - svjesna je toga frontmenica Greynoisea.

