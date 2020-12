Nakon optužbi za mobing slavna voditeljica suočena s novim velikim problemima

Dva mejseca nakon što se vratila na televiziju u 18. sezoni svoga showa "Ellen", slavna voditeljica Ellen DeGeneres suočava se s drastičnim padom gledanosti emisije. Kako piše Page six, gledanost joj je pala 37 posto, a suradnju su joj počeli otkazivati sponzori, kao i zvijezde s A-liste.

Razlog su optužbe koje su na njezin račun iznijeli njezini bivši zaposlenici. Mnogi su je okarakterizirali kao šeficu iz pakla koja je svoje zaposlenike vrijeđala i odnosila se prema njima bez imalo poštovanja i dijelila im je otkaze i za najmanju grešku. Slično se odnosila i prema osoblju u svom domu i malo tko bi izdržao više od nekoliko tjedana u ovakvim radnim uvjetima i okolini.

Ellen se na početku sezone ispričala gledateljima i komentirala optužbe.

- Dobrodošli u 18. sezonu The Ellen DeGeneres showa. Ako ovo gledate jer me volite, hvala vam, a ako gledate jer me ne volite, dobrodošli. Sretna sam što sam ponovo u studiju jer imam puno toga za reći. - rekla je Ellen i odmah se osvrnula na optužbe s kojima je bila suočena zadnjih mjeseci.

- Želim se ispričati svima koje je ova situacija povrijedila. Znam da sam privilegirana i da imam moć i da to dvoje prati velika odgovornost. Prihvaćam potpunu odgovornost za to što se događa na mojem showu - rekla je Ellen.

Dvoje zaposlenika tvrde da je proizvodnja digitalnih sadržaja naglo pala zbog nedostatka sredstava oglašivača, što je rezultiralo ponovnim emitiranjem starih dijelova. Za gubitak sponzora može se kriviti i pandemija COVID-19 i mjeseci lošeg publiciteta.

- Agenti poznatih osoba rekli da su neki njihovi klijenti izričito rekli da se ne žele pojavljivati ​​u emisiji, čak ni preko videokonferencije. Dodali su i da su oprezni rezervirati svoje klijente za tekuću sezonu "Ellen" jer ne žele da oni budu dio "njene povratničke turneje", napisala je novinarka Krystie Lee Yandoli.

Neke zvijezde poput Diane Keaton, Kevina Harta i Katy Perry dali su podršku Ellen, no to gledateljima ništa ne znači.