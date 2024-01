Najpoznatijoj loto djevojci prvi suprug je rekao: Tko bi te htio, da te ja nisam oženio

Jedna od najpoznatijih loto djevojaka Suzana Mančić gostovala je u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" te je ispričala brojne nepoznate detalje o svom privatnom životu, od rođenja, braka s prvim suprugom te o estetskim operacijama. - Rodila sam se s 5 kilograma i bila sam krupna beba i moja majka je tri dana rađala i zbog toga je odlučila kako više neće rađati.

- Bila sam mažena i pažena, ali bili su moji roditelji veoma strogi. Veoma, veoma strogi. Znalo se red, što se može, što se ne može. - ispričala je Suzana u emisiji te dodala kako je dio djetinjstva provodila kod bake i djeda u Valjevu i Pirotu. Uvijek je bila odlična učenica, išla je u baletnu školu i balet je njezina velika ljubav i danas i zato ne propušta baletne predstave. Suzanin otac je bio novinar i odlično je svirao violinu, a majka joj je bila sopranistica. Poznata loto djevojka je dva puta bila u braku, a njezin prvi brak je bio s glazbenikom Nebojšom, bubnjarom iz Sedmorice mladih. Njega je dugo poznavala, a tek godinama poslije su se i zaljubili.

- Uvijek sam bježala od veze s kolegama. Ne treba mi ni harmonikaš, ni bubnjar, ni voditelj, ni glumac u kući, dosta mi je mog posla. Dosta mi je sebe same. Međutim, taj naš spoj je imao i svoje pozitivne strane, baš profesionalne jer je jedini on mogao razumjeti što znači turneja, što znači to poslovno putovanje jer smo vodili isti stil života. Vjenčali smo se godinu dana poslije tog sudbonosnog pogleda i dobili smo dvije divne kćeri - prisjetila se voditeljica, prenosi Blic. Prije rođenja kćeri Teodore i kasnije Natalije, Suzana nije mogla iznijeti trudnoću do kraja i to je bilo jako bolno za nju i prisjetila se kako je kći Nataliju rodila dosta prije predviđenog termina.

- Poslije svih tih loših iskustava i gubitaka, sjećam se, voze me na krevetu, kroz neke hodnike i ja se mislim, jao Bože, hoće li se ovo završiti kao što se završavalo sve ranije. Međutim, nije. Natalija je ušla u osmi mjesec praktično i odmah je prebačena u inkubator. Kada sam vidjela malo tijelo počela sam plakati. Suprug me morao iznijeti iz sale, ali Bogu hvala, evo, Natalija, kada sad pogledate, skoro 1.80 m, visoka, zdrava, prava, ništa joj ne fali - ispričala je Suzana. Suzana i Nebojša prošli su puno toga zajedno, ali nakon nekog vremena njihova je veza počela slabiti te joj je suprug čak rekao: "Tko bi te htio, da te ja nisam oženio".

- Nebojši sam ja bila treća supruga, a on je meni bio prvi muž. I bilo je tu dosta, dosta problema, dosta teškoća. I svakoj djevojci bih poželjela da nekome bude prva žena. Jer ja nikome nisam bila prva žena - otvoreno je rekla Suzana. Kada je Nebojša ostao bez posla počela je njegova borba za golu egzistenciju.

GALERIJA Pogledajte kako je Aleksandra Prijović izgledala kad je imala 16 godina i kako se od tada promijenila

- U svemu tome smo se mi nekako pogubili. I kako su godine prolazile, meni je bilo jasno da naša ljubav blijedi, ma koliko sam željela da je vratim. Eto, nije išlo. I tada sam se prvi put obratila za pomoć psihologu. On je išao na to da izazove grižnju savjesti kod mene. Govorio je da djeca stagniraju, da jedna muca, da druga mokri u krevet, da ovo, da ono. Jednostavno sam po njemu dovela obitelj u situaciju koja svima šteti - rekla je Suzana i dodala kako je počela osjećati bijes i ljutnju.

Suzana Mančić je 22 godine u vezi s grčkim poduzetnikom Simeonom, od toga su pet godina u braku, a rekla je i kako su potpisali predbračni ugovor. Ljubav s novim suprugom dogodila joj se sasvim neočekivano. Nije otišla na jedan poslovni zadatak nego je odlučila otići na večeru s prijateljima i ta je večera bila sudbinska jer je tada upoznala Simeona.

- To je stvarno bila ljubav na prvi pogled. Nešto sam i zapjevala na toj večeri, svijeće su bile oko nas, romantika i on je odmah pao na to. I ostali smo mi zajedno 22 godine, 23. Od čega smo 5 godina u braku - kaže Suzana. Ne skriva kako se ona i suprug znaju posvađati, pa čak nekada i ne razgovaraju nekoliko dana. - Znamo se posvađati da leti i perje, pa onda ne pričamo dva-tri dana i tako, ali to sve brzo prođe - ispričala je Suzana i dodalo kako se uz supruga osjeća voljeno i zaštićeno jer je Simeon je uvijek bio pažljiv prema njenoj djeci što je njoj puno značilo.

VIDEO Favorit Dore Baby Lasagna odbacio sve optužbe: 'Naravno da ništa nisam ukrao'